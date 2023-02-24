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    首頁　>　花蓮縣

    衝破花蓮「一對夫妻壟斷」局面 議長張峻勸進魏嘉賢選立委

    縣議員魏嘉賢（左）今天拜會議長張峻（右），鼓勵他不要受外界流言蜚語干擾，張峻則表態，勸進魏嘉賢選明年花蓮區域立委。（張峻辦公室提供）

    縣議員魏嘉賢（左）今天拜會議長張峻（右），鼓勵他不要受外界流言蜚語干擾，張峻則表態，勸進魏嘉賢選明年花蓮區域立委。（張峻辦公室提供）

    2023/02/24 22:01

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕明年總統立委選戰藍營各縣市區域立委人選還在喬，花蓮縣議會議長張峻今天公開表示，勸進前花蓮市長、現任議員魏嘉賢參選明年區域立委。張峻強調「花蓮當前政治完全被一對夫妻壟斷」，為打擊政敵不惜牽連縣民，他將支持魏嘉賢選明年花蓮區域立委，魏嘉賢晚間受訪也回應「會慎重考慮」。

    近來花蓮府會矛盾加深，花蓮縣議會議長張峻前幾天被媒體報導，占用國有地種檳榔，昨又被媒體接連爆「過去曾被送岩灣管訓」。張峻痛批，目前花蓮「誰有這樣的通天本領？可以號令縣府、施壓林務局和國有財產署，就連張峻到調查局說明也有人尾隨跟拍」，相信大家應該也知道「幕後藏鏡人」是誰。

    花蓮縣議員魏嘉賢今天偕同花蓮市代表會主席李振瑋，前往議長辦公室替張峻加油打氣，雙方並交換意見。魏嘉賢說，議長「不要被外界的流言蜚語所干擾」，只要心存為鄉親服務的心，全心全意做對的事，相信大家都會看見，並予以全力支持和肯定。

    張峻認為，「當前花蓮政治完全被壟斷」，早期政通人和的氛圍被破壞殆盡，只剩殘酷無比的政治鬥爭，為了打擊政敵不惜犧牲百姓權益，滿腦子只有保衛政權、控制媒體大玩政治服務秀，讓純樸、平和的花蓮被搞得烏煙瘴氣，經濟所得正漸漸的衰退。張峻強調，花蓮政治「良幣驅逐劣幣」的時機點到了，他全力支持魏嘉賢參選區域立法委員。

    由於明年參選等於與現任傅崐萁打對台，魏嘉賢認為，對手是誰「仍要等登記完才會知道」，也可能還有其他人參選。他說，議長鼓勵自己參選明年立委，他會慎重考慮，但前提仍是民間基層的心聲，要了解大家對現任立委的看法、以及對立委人選的期待「如果要做，就要做到最好」。

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