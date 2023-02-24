回到太平溪流域的家！花蓮布農族舊社溯源新書發表

崙山國小主任阿度爾‧塔納比瑪（Atul Tanapima）說，兩本新書紀錄列尼舊社的歷史和生活故事、狩獵文化。（記者花孟璟攝）

2023/02/24 22:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕文化部補助花蓮縣文化局，從2021年執行「再造歷史現場—花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」，出版《太平溪流域布農族舊社溯源與傳統技藝探索系列叢書》一套2冊，作者之一阿度爾（Atul Tanapima）是崙山國小資深教師，除記錄族人重回太平溪流域列尼（Liqni）舊社尋根的歷程，也透過繪本書詳細傳承布農族的山林及狩獵知識！

卓溪鄉崙山村的布農族人心心念念的故地Liqni，音譯為「列尼」，位於卓溪鄉太平溪中上游，這裡有肥沃黑土、有很多的獵物，猶如「一個人屈躺」的平坦地形，是族人心目中「躺著吃山肉」的豐饒之地，布農族巒社、丹社群族人在18世紀從南投東遷到這裡生活，日子太平安樂；但在1938年，日本人將族人集團移住至平地，遠離山上的小米田改種水稻，山上的樣子也愈來愈模糊。

總算1945年日本人離開了，族人也回到山上的家繼續耕作，種植當時的高經濟作物紅豆更讓族人賺了不少錢，但國府延續日本政策，把舊社土地當成國有地，1960年以後林務局進入造林，族人黯然下山，列尼舊社的家屋再度頹圮。

到了2009年崙山村的族人開始尋根、重返列尼，2022年開始也在文化部、花蓮縣文化局「花蓮縣布農族舊社領域復返計畫」經費支持下，把回家的路整理得更安全，鼓勵並協助族人建立和祖居地的連結。

今年也將過去兩年來努力的成果出版2本套書，其中《帶你回列尼—太平溪舊社生活踏尋》，從文獻及耆老訪談中，重建家族遷移歷史、踏尋舊社生活，以及多年來回到列尼（Liqni）尋根的歷程；《馬拉斯達邦—布農少年狩獵筆記》則圖文並茂地細描布農族的狩獵文化，透過布農少年的視角，希望傳遞狩獵與山林的經驗知識給下一代。

新書發表會在花蓮文創園區舉辦，包括崙山部落頭目那清文、修路人景源財、年輕一輩的榮方倫彬、崙山國小校長周中琪，以及作者阿度爾‧塔納比瑪（Atul Tanapima）都出席。阿度爾是卓溪鄉崙山國小主任，在尋根隊伍成員榮方倫彬的口中是「活的布農文化百科」。阿度爾說，書中一張1910年太平溪上以藤蔓架設的吊橋的老照片，橋下的人就是他的曾祖父，後來日本學者馬淵東一也為家族留下族譜紀錄，都是非常珍貴的資料。

阿度爾說，他多年來訪談耆老、學習到許多知識技能，他盡量把故事記錄傳承下來，然而這幾年耆老們們走得太快，他除了要努力接續交代的任務，更要積極培養年輕後輩，看到許多年輕人的加入十分欣慰，今年的目標是在列尼建立小屋「每年都要往不同的山脈前進」，踏尋祖先走過的路，希望有朝一日打通布農族早期花蓮、南投間的遷移路線。

榮方倫彬說，阿嬤在他嬰兒時揹著他到山上工作，他小時候也常聽阿嬤說，山上的土地平坦肥沃、種什麼都很肥美，阿嬤晚年常說想回到列尼，但路徑遙遠艱險，阿嬤也在2020年底過世。當他跟著主任上山尋根、走過一遍回家的路，才知道當年祖父能揹著50斤紅豆從山上走下來，有多麼不可思議，他也把阿嬤的照片帶上山，告訴阿嬤「我帶妳回來了」，希望以後每年都能回去，要讓阿嬤知道，山上一切都好。

太平溪流域布農族舊社溯源系列新書昨天發表，包括崙山部落頭目那清文（左二）、修路人景源財（右二）、年輕一輩的榮方倫彬（右一）、崙山國小校長周中琪（左一），以及作者阿度爾‧塔納比瑪（Atul Tanapima）（中）都出席，分享列尼舊社的故事。（記者花孟璟攝）

這張出自「臺灣蕃族圖譜第二卷」、攝於1910年（明治四十三年）的太平溪藤橋照片，橋下的男子就是崙山國小主任Atul Tanapima的曾祖父。（記者花孟璟翻攝）

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