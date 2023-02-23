花蓮慈濟醫院台鐵行動車站啟用 醫院內直接換、取票

台鐵花蓮車站與花蓮慈濟醫院合作，在門診大廳入口處設立首座「台鐵行動車站」可直接在醫院內換、取票。（花蓮慈濟醫院提供）

2023/02/23 22:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵花蓮車站與花蓮慈濟醫院合作，在門診大廳入口處設立首座「台鐵行動車站」，每周一、三、五的上午10點到下午2點，有台鐵專員在現場服務旅客，協助取票、退票、換票，還有團體票或預購票等等，希望能更方便旅客。

花蓮慈院指出，每日門診量約達3200人次，其中有近7成病人來自花蓮市以外地區，不僅有花東南區，更包括其他各縣市。院長林欣榮說，到醫院看病的民眾往往因受傷或生病，移動相對不便，尤其重症患者及家屬更是不易於往來奔波，有了行動車站的服務，能讓民眾更安心到醫院看病或照顧住院的家人，對於仰賴搭乘火車往返移動的病患和家屬來說，是一大福音。

花蓮站長楊舜安分享過去自己在陪同母親就診的過程中，看到民眾因門診時間較晚而擔心搭不上車，拿著車票不斷著急得看時間，不知道要繼續留下來看病還是要去趕車，觀察到此現象受到啟發，決定要讓花蓮車站「走出去」，把服務帶到能觸及更多需求的地方。

醫務部行政股長古記嚴說，花蓮慈院許多醫師固定安排時間北上或南下至其他醫院支援診次，往往也需要在繁忙中時刻關注火車發車時間，以免不小心錯過車次，負責處理醫務的行政人員也會碰到需要緊急換票的時候，有了「台鐵行動車站」服務，就能直接在行動車站窗口進行換票，不僅可減少同仁多次外出處理時間，也降低路程上的職災風險。

台鐵花蓮站指出，受法律限制與資安管理，內部票務系統不能透過一般無線網路運作，要在醫院內架設一個功能齊全的車站窗口，並不容易；為解決網路與個資保護等問題，特別協請中華電信協助，從去年10月起多次進行討論和與北部工程師的連線測試，在符合法律規範的情況下，今年1月下旬完成網路與設備的架設，在花蓮慈院先進行了為期一個月的試營運，並在今天正式啟用。

衛生局長朱家祥說，花蓮慈院與花蓮車站原先設有固定班次的接駁車，再加上「行動車站」的服務，民眾就能更精準掌握看病和搭車的時間安排，候診的時候也可以很安心。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，感謝花蓮車站同仁的努力，從發想到實踐不到半年的時間，在過程中與反覆溝通和討論，克服了許多實務上困難，試營運的一個月內，服務量也從最初的二十幾人，逐日上升到每日破百人次。

台鐵花蓮車站與花蓮慈濟醫院合作，在門診大廳入口處設立首座「台鐵行動車站」可直接在醫院內換、取票。（花蓮慈濟醫院提供）

台鐵花蓮車站與花蓮慈濟醫院合作，在門診大廳入口處設立首座「台鐵行動車站」今天啟用。（花蓮慈濟醫院提供）

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