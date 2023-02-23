遭檢舉佔國有地種檳榔 花蓮議長張峻：政治操作

花蓮縣政府與議會近來爭議不休，值此之際，議長張峻遭檢舉長期竊佔國有山坡地種植檳榔，昨遭法務部花蓮調查站約談。（資料照）

2023/02/23 10:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府與議會近來爭議不休，值此之際，議長張峻遭檢舉長期竊佔國有山坡地種植檳榔，昨遭法務部花蓮調查站約談。張峻解釋說，從祖父時代完全是合法向當時的國有財產局承租，不料近年竟被縣政府列為山坡地超限使用，並通報國產署撤銷租約，他認為政治操作明顯。

張峻在臉書上寫說，有關遭調查所指的地號，在祖父時代開始承租使用，一直到父親接手時也參加造林補助，豈料他繼承之後，該地號竟然被縣府列為山坡地超限使用，並通報國產署撤銷租約，因此他開始繳納占用補償金，期間也一直尋求農委會水土保持局和財政部國產署爭取變更編定。

張峻說，但始終有一股力量在施壓，以致恢復合法承租的努力一直在原地打轉。他認為，為了打壓他一人，不惜牽扯無辜的鄰地9名農民一起被檢舉佔用國土，讓辛苦的農民既要農忙還要到法院協調，甚至於84歲的老父親和90多歲的鄰地老農也得會同上山協助說明。

昨天上午10點，張峻在律師陪同下到縣調查站說明，約在一個小時候就離開，據了解，張峻遭人檢舉在花蓮縣光復鄉林業用地上，大量種植檳榔，涉嫌《刑法》竊佔罪及違反《山坡地保育條例》、《水土保持法》等，調查局花蓮縣調查站接獲檢舉後立案調查。

據了解，張峻被檢舉佔用的國有地位於光復鄉水廣段，總面積約22公頃，佔用人除張峻，還有陳姓農民等9人，這大片山坡地目前全部用於種植檳榔，由於檳榔屬淺耕植物，有水土保持疑慮，國產署2年前被要求進行山坡地超限利用調查。

國有財產署北區分署確認佔用方式及土地面積後，多次協調包含議長張峻在內的10名佔用人返還土地未果，去年對張峻等10名佔用人提起民事訴訟，要求他們將佔用土地上的檳榔全部清除，並把土地騰空返還，目前還在法院民事庭審理中。

山坡地超限利用是指依山坡地保育利用條例規定查定為「宜林地」或「加強保育地」內，不實施造林而從事農、漁、牧業的墾殖、經營或使用者，稱為山坡地超限利用，地方政府針對超限利用者，通常以限期改正方式要求改正，改正方式有放棄經營使其恢復自然植生、砍除超限利用作物等。

超限利用作物目前主要有高冷蔬菜、果樹或檳榔樹等經濟作物，由於這些農作物的根都比較淺，所以不容易涵養水分、保護水土。如限期改正未完成，地方政府可依水土保持法規定對農民予以裁罰，並可通知有關機關終止或撤銷其承租、承領或耕作權，收回土地。

花蓮縣政府與議會近來爭議不休，值此之際，議長張峻遭檢舉長期竊佔國有山坡地種植檳榔，昨遭法務部花蓮調查站約談。（記者王錦義攝）

花蓮縣議長張峻遭檢舉長期竊佔國有山坡地種植檳榔。（記者花孟璟攝）

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