前立委林豐喜愛子攀登能高越嶺墜谷亡 曾是自由車國手

林維新墜谷身亡。（擷取自林維新臉書）

2023/02/22 14:28

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獨家》前立委林豐喜兒子 帶隊登能高越嶺墜崖身亡

〔記者張軒哲／台中報導〕一支4人登山隊伍19日從南投屯原入山，預計3到4天走完能高越嶺全段，20日發生林姓山友在五甲崩壁附近疑似遭落石擊中墜崖，花蓮消防局組成搜救隊今天接觸，發現林男已明顯死亡，由於現場地形險惡，將先把遺體從懸崖中拉起再評估後續處置，死者為台中前任立委林豐喜的兒子，林豐喜昨日已趕至花蓮處理愛子後事。

林豐喜是民進黨中市黨部執行長張雅旻的舅舅，張雅旻中午低調表示，一早有聽到表弟發生噩耗，全家都很難過不捨。

據了解，45歲林男已婚，大學就讀休閒管理系，熱愛運動與大自然，是自由車選手，目前自己開設休閒產業相關公司，常帶團溯溪、健行、爬山，也會接待外國人來台灣玩，規劃行程等。

死者林維新年輕時是國內自由車國手，退役後成為競技車隊專業經理人。於台中車隊頗有名氣，也接待外籍車手。林維新的女兒也遺傳家族運動細胞，目前就讀台體大，是女壘國手。

林豐喜說，全家都熱愛運動，自己跟兒子都是蛙人退役，兒子近年投入三鐵運動，兒子是前天墜谷，自己昨天趕到花蓮瞭解，平常很少過問兒子的事情，沒想到發生意外。

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