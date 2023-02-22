獨家》男登能高越嶺於五甲崩壁墜谷亡 傳是前立委林豐喜兒子

2023/02/22 13:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕一支4人登山隊伍19日從南投屯原入山，預計3到4天走完能高越嶺全段，20日發生林姓山友在五甲崩壁附近疑似遭落石擊中墜崖，花蓮消防局組成搜救隊今天接觸，發現林男已明顯死亡，由於現場地形險惡，將先把大體從懸崖中拉起再評估後續處置，據傳死者為台中前任立委林豐喜的兒子，但縣消防局僅低調表示就是一般山域事故的搶救工作。

林姓、李姓、游姓、施姓4名山友相約19日至21日爬能高越嶺古道全段，古道從南投縣仁愛鄉屯原入山，東端出口是花蓮秀林鄉。領頭走的林姓男子腳程快，後方隊友因發現步道上蜘蛛網未被破壞，警覺不對勁立即回頭尋找，卻在懸崖發現下方約50米有林男的2支登山杖。

據了解，4人在20日早上從天池山莊出發，經檜林保線所要前往五甲崩山，殿後的3人走著走著，發現步道上有蜘蛛網橫過，一連遇到2次之後，曾受過登山嚮導及搜救訓練的李姓隊友警覺有異，「如果有人走過步道，蜘蛛絲一定會被破壞」，3人立刻回頭尋人。

由於隊友半途曾聽見落石墜落聲響，3人在步道來回搜尋，在步道22.5K至23K之間發現樹木樹枝被折歪、石頭移位痕跡，旁邊是陡峭懸崖，懷疑就是墜落地點，往下目視就發現林姓男子的2支登山杖，距離步道約50公尺。

花蓮縣消防局指出，20日下午3點41分接獲報案，在花蓮縣五甲崩壁附近發生山域事故，隨即由第二大隊成立前進指揮所，壽豐分隊集結警消6名完成，林務局巡山員2名、義消1名，共計9名搜救隊出發前往目標區，在今天上午接觸目標，大體位於步道下方約100多公尺，目前仍在處理中。

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