為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    獨家》男登能高越嶺於五甲崩壁墜谷亡 傳是前立委林豐喜兒子

    2023/02/22 13:38

    〔記者王錦義／花蓮報導〕一支4人登山隊伍19日從南投屯原入山，預計3到4天走完能高越嶺全段，20日發生林姓山友在五甲崩壁附近疑似遭落石擊中墜崖，花蓮消防局組成搜救隊今天接觸，發現林男已明顯死亡，由於現場地形險惡，將先把大體從懸崖中拉起再評估後續處置，據傳死者為台中前任立委林豐喜的兒子，但縣消防局僅低調表示就是一般山域事故的搶救工作。

    林姓、李姓、游姓、施姓4名山友相約19日至21日爬能高越嶺古道全段，古道從南投縣仁愛鄉屯原入山，東端出口是花蓮秀林鄉。領頭走的林姓男子腳程快，後方隊友因發現步道上蜘蛛網未被破壞，警覺不對勁立即回頭尋找，卻在懸崖發現下方約50米有林男的2支登山杖。

    據了解，4人在20日早上從天池山莊出發，經檜林保線所要前往五甲崩山，殿後的3人走著走著，發現步道上有蜘蛛網橫過，一連遇到2次之後，曾受過登山嚮導及搜救訓練的李姓隊友警覺有異，「如果有人走過步道，蜘蛛絲一定會被破壞」，3人立刻回頭尋人。

    由於隊友半途曾聽見落石墜落聲響，3人在步道來回搜尋，在步道22.5K至23K之間發現樹木樹枝被折歪、石頭移位痕跡，旁邊是陡峭懸崖，懷疑就是墜落地點，往下目視就發現林姓男子的2支登山杖，距離步道約50公尺。

    花蓮縣消防局指出，20日下午3點41分接獲報案，在花蓮縣五甲崩壁附近發生山域事故，隨即由第二大隊成立前進指揮所，壽豐分隊集結警消6名完成，林務局巡山員2名、義消1名，共計9名搜救隊出發前往目標區，在今天上午接觸目標，大體位於步道下方約100多公尺，目前仍在處理中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    登田中長青步道 女墜谷身亡
    2022/12/22 17:53

    登田中長青步道 女墜谷身亡
    登干卓萬山山友回程墜谷 警消冒低溫救援吊掛送醫
    2022/12/20 18:51

    登干卓萬山山友回程墜谷 警消冒低溫救援吊掛送醫

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    到南投太魯灣溪玩溪降 男墜30公尺深溪谷身亡
    2022/11/10 21:48

    到南投太魯灣溪玩溪降 男墜30公尺深溪谷身亡
    山友快看！能高越嶺道西段及天池山莊今天重新開放
    2022/10/26 08:24

    山友快看！能高越嶺道西段及天池山莊今天重新開放

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    小貨車收工下山墜谷 駕駛被拋出車外當場頭破亡
    2022/09/27 18:14

    小貨車收工下山墜谷 駕駛被拋出車外當場頭破亡
    花蓮縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播