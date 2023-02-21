疑結怨遭強押上車 花蓮警官下班路過目擊救人

花蓮市1名男子疑似與人結怨遭人企圖強押上車，過程中恰巧被花蓮警分局警官目擊便立即上前制止。（花蓮警分局提供）

2023/02/21 18:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市1名男子疑似與人結怨遭人企圖強押上車，過程中男子不斷反抗，恰巧花蓮警分局警官潘繼盛下班時段行經該路段，便立即上前制止，警方接獲報案也趕赴現場，涉案人見警方到場，便立刻駕車逃逸，順利解救被害人，並在昨日追緝涉嫌人到案。

花蓮警分局指出，22歲黃姓男子日前在花蓮市林森路與國風街路口旁，被4個人拉住準備號強押上車，花蓮警分局組長潘繼盛剛好從分局下班經過目擊這一幕，立刻上前喝止阻攔，4名男子見狀逃逸，而被害人則表示不願意追究想要離開現場，但到場支援的警員發現被害人黃男因案被通緝，隨即將人帶回。

警方隨後成立專案小組，並報請花蓮地檢察署檢察官指揮偵辦，鎖定對象後在台北市大同區一處停車場內尋獲涉案車輛，並請台北市鑑識中心協助到場採證；之後會同新北市汐止分局偵查隊持拘票拘提覃姓男子到案，並查扣藍波刀、鐵棍、辣椒水等物，將持續查緝其他涉案共犯到案並查明擄人動機。

警察局長呂世明到花蓮警分局表揚組長潘繼盛見義勇為，並慰勉專案小組偵辦同仁的辛勞，肯定員警脫掉制服下班後，還是有對於警察工作的榮譽及使命感，同時認為偵查隊以專業迅速的精神來偵破犯罪、保護人民安全，展現警方的執法能力，並維護執法尊嚴。

花蓮市1名男子疑似與人結怨遭人企圖強押上車，過程中恰巧被花蓮警分局警官目擊便立即上前制止，警方隨後查緝涉嫌人到案。（花蓮警分局提供）

花蓮縣警察局長呂世明（左二）前往花蓮警分局偵查隊表揚警員以專業迅速的精神來偵破犯罪。（花蓮警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法