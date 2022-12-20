花蓮推6分半觀光行銷片 太魯閣布洛灣吊橋磅礡開場

當代表演藝術家張逸軍參與花蓮觀光行銷影片拍攝，在太魯閣布洛灣吊橋上展現舞姿，景美國小學童則吟唱極具穿透力的傳統古謠。（花蓮縣府提供）

2022/12/20 12:11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕隨著國境解封開放，花蓮國際旅客再現，縣政府推出6分半觀光行銷影片，以著名太魯閣國家公園布洛灣吊橋開場，並邀請藝術家張逸軍舞蹈於峽谷間，搭配太魯閣族孩童古謠傳唱，磅礡氣勢震撼人心。

花蓮縣府發表最新四季觀光形象影片，以「洄眸傾心‧心的瀾圖」為主題，主打花蓮四季宜人氣候與精緻品味的慢活步調，影片還邀請執導111年全中運開閉幕節目的當代表演藝術家張逸軍參與拍攝，在布洛灣吊橋上展現舞姿，太魯閣族景美國小學童則吟唱極具穿透力的傳統古謠。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，影片以得天獨厚的花蓮太魯閣峽谷開場，景緻清幽讓人難以忘懷，期許透過影片視野，帶領國際旅人走讀花蓮，刻劃花蓮四季精彩的生命與動人能量。

他說，花蓮全境幾乎都在國家級風景區內，上山下海只需要10分鐘，可眺望太平洋的台11線、欣賞山景的台9線，以及彷彿能漫步稻浪中央的193線，更可跟著四季香氣尋找咖啡香、柚香、茶香等，盼藉由影片製作供遊客按圖索驥，放慢腳步細細探索魅力無限的花蓮。

觀光處表示，影片除收錄太魯閣風景外，還有七星潭、東大門夜市、鯉魚潭、新社梯田、豐濱親不知子步道等知名景點，並介紹紅面鴨FUN暑假、夏戀嘉年華演唱會、原住民聯合豐年節、美學節、太魯閣峽谷馬拉松等多項活動，目前影片已上架YouTube平台，民眾也可至花蓮行旅、花蓮觀光資訊網、粉絲團欣賞，未來將再推出英、日、韓文等多語版本。

知名當代表演藝術家張逸軍（中）舞蹈於峽谷間，搭配太魯閣族孩童古謠傳唱，磅礡氣勢震撼人心。（花蓮縣府提供）

隨著國境解封開放，花蓮國際旅客再現，縣政府推出6分半觀光行銷影片，以著名太魯閣國家公園布洛灣吊橋開場。（花蓮縣府提供）

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