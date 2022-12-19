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    獲國際奧林匹亞競賽推薦 花中4學子保送台大

    花中校長楊鵬耀（左起）與準台大生王家恩、潘柏熏、羅信安、王道一 及導師林慧菁合影。（花中提供）

    花中校長楊鵬耀（左起）與準台大生王家恩、潘柏熏、羅信安、王道一 及導師林慧菁合影。（花中提供）

    2022/12/19 11:49

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮高中潘柏熏、王道一、羅信安及王家恩等4人，經國際奧林匹亞競賽獲得國手與全國選訓營一等獎殊榮，並取得推薦台灣大學相關科系資格，目前已獲校方審核通過，成為準台大生。

    潘柏熏經國際奧林匹亞物理科競賽全國選訓營第十名取得推薦，錄取台大物理系；王道一榮獲地球科學科競賽國手及以世界銅牌資格取得推薦，錄取台大心理系；羅信安、王家恩均獲地球科學科競賽全國選訓營一等獎，分別錄取台大大氣科學系及地質科學系。

    潘柏薰說，感謝花中師長教導，指導老師莊文治與陳耿維的用心，加上花中學長定期舉辦物理讀書會，令他獲益良多，未來將持續探索物理寬廣世界。王道一說，終於如願就讀心理系，之後會把競賽中學到的各種知識及附帶能力善加運用。

    羅信安分享，回顧高中生涯，收穫最多的是接觸許多優秀同儕，彼此競爭、支持打開更廣眼界，並激發自我潛能，更加了解追求的目標。王家恩說，透過競賽與外界溝通、接觸及交流，擴展視野，因興趣就是地科，讓他在讀書時更有動力專研。

    花中校長楊鵬耀說，國際奧林匹亞競賽是全國自然科學競賽最高殿堂，也是最繁複及辛苦的競賽，花中有4人獲推薦錄取台大，除為今年首批台大錄取生，也是近年人數最多一屆，更是基隆、宜蘭、花蓮、台東及屏東等5縣市之最。

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