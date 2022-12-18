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    冬遊花東縱谷部落 每人享300元優惠

    旅客參加縱管處活動，全程以電動輔助自行車為主，走訪玉里布農族部落認識神話故事、織布技藝及品嘗當令美食。（縱管處提供）

    旅客參加縱管處活動，全程以電動輔助自行車為主，走訪玉里布農族部落認識神話故事、織布技藝及品嘗當令美食。（縱管處提供）

    2022/12/18 11:32

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花東縱谷國家風景區管理處「餐桌上的部落旅行」，因主打深度體驗原住民特色文化，深獲旅客喜愛，明年1至2月將加碼冬遊優惠，只要參加花蓮萬榮支亞干、玉里織羅、光復太巴塱或台東延平永康等部落遊程，每人可享300元折扣。

    縱管處長郭振陵說，花東有6大原住民族群，原住民文化及傳統是重要觀光資材及旅遊重點，因應國旅需求，結合部落、業者共推深度遊程，並開發具潛力部落，將行程資訊上架旅遊訂購平台KKday商城，讓消費者只需要點入連結，即可了解行程內容、收費，並在線上完成訂購預約。

    他說，縱谷原遊會「餐桌上的部落旅行」5部落、6場次品牌日活動暫告一段落，參與人數共計165人，縱管處收到許多粉絲敲碗，希望能再加開場次，因此在與部落協調下，12月24日將加開一場次支亞干部落的「月光下耕吧樹洞餐桌」。

    郭振陵說，部落遊程因內容精彩豐富，受到遊客喜愛，但常因成團人數限制，或是行程、預約資訊不透明，造成報名不易、打消念頭，今年透過縱管處輔導陪伴，明年1月至2月花蓮萬榮支亞干、玉里織羅、光復太巴塱及台東延平永康等部落，均會加開多場次活動，供散客報名，並搭配縱管處「冬遊縱谷」優惠活動，凡228前出發至上述4個部落，每人享有300元優惠。

    花蓮太巴塱、織羅等遊程，包括文化導覽、廚藝教室、竹筒飯製作、情人帶手作及體驗射箭等；台東永康則安排小米體驗、獵人體驗及菜園尋寶，民眾可至官網或相關電商平台查詢，費用依遊程內容約在1500至3000元不等，另還享有折扣，行程結束也能隨時網路訂購部落特色商品。

    縱管處表示，平台已上架內容，包括達娜文化分享空間工作室提供的玉里中正電輔車一日遊，全程以電動輔助自行車為主，走訪布農族部落認識神話故事、織布技藝及品嘗當令美食，另有山外山傳奇文化工作坊規劃的獵夜遊林夜間獵人行動，聽古調、夜遊生態廊道，體驗小米酒釀製做。

    縱管處推冬遊花東縱谷部落，每人享300元優惠活動，鼓勵遊客深入體驗原住民特色文化。（縱管處提供）

    縱管處推冬遊花東縱谷部落，每人享300元優惠活動，鼓勵遊客深入體驗原住民特色文化。（縱管處提供）

    縱管處推出「餐桌上的部落旅行」，因主打深度體驗原住民特色文化，深獲旅客喜愛，明年加碼冬遊縱谷優惠。（縱管處提供）

    縱管處推出「餐桌上的部落旅行」，因主打深度體驗原住民特色文化，深獲旅客喜愛，明年加碼冬遊縱谷優惠。（縱管處提供）

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