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    獨家》反制中國航艦威脅 東海岸雄三飛彈機動中隊優先完成部署

    由中科院設計、監造的東部首支岸置飛彈機動中隊完工啟用，相關設施齊全。（記者游太郎翻攝）

    由中科院設計、監造的東部首支岸置飛彈機動中隊完工啟用，相關設施齊全。（記者游太郎翻攝）

    2022/12/18 08:36

    〔記者游太郎／花蓮報導〕中國航艦遼寧號在內等6艘軍艦，16日再度經日本宮古海峽進入太平洋，對我國東海岸形成重大威脅，海軍連日來完成東部地區首個機動中隊部署，將進駐包括雄三、雄二等飛彈機動發射車組，未來也將搭配部署美國售我的岸置魚叉飛彈，嚴密監視並控制東部海域動態。

    日本防衛省16日公布，海上自衛隊確認包括中國航艦遼寧號在內的6艘艦艇，16日經日本宮古海峽出太平洋，雖未入侵日本領海，研判可能在太平洋上部署及進行訓練，分別是舷號16的遼寧艦、舷號542的054A型飛彈護衛艦棗莊艦、舷號120的052D型飛彈驅逐艦成都艦、舷號103的055型飛彈驅逐艦鞍山艦、舷號104的055型飛彈驅逐艦無錫艦，及舷號901的901型綜合補給艦呼倫湖艦，規模為歷年來罕見，預判將會進行艦載機起降及相關作戰訓練，意圖提升遠洋的作戰能力，國防部下令東部地區的海、空軍加強警戒。

    為了因應中國由航艦領軍的艦隊多次進出太平洋海域，國防部其實早有因應，由海軍執行「海空戰力提升特別預算」中的「岸置反艦飛彈」計畫中，第一階段特別優先規劃在東海岸設置機動中隊，基地已於日前完成，並由陸戰隊進駐營區負責衛戌，將優先部署包括雄三、雄二飛彈機動發射車，未來也將搭配美國售我的岸置魚叉飛彈。

    官員透露，海軍所執行的「岸置反艦飛彈」第一階段，東海岸因敵情威脅，優先進行陣地大規模擴建，由中山科學研究院全程負責設計、監造，因事涉機敏，地點不便公布；完工後供射程約150公里的雄二、雄三反艦飛彈進駐，未來部署射程達250公里的魚叉飛彈海岸防衛系統，原在花蓮賀田山部署的固定式陣地中隊，戰時將成為優先攻擊的目標，因此新增設的中隊將以機動發射車組為主，戰時的任務將以守衛東部海域為主，機動中隊的位置彈性相當大，交通出入動線完整，戰時情況需要甚至可延伸至宜蘭地區，火力將可完整監控整個東部海域。

    根據國軍規劃，已成完啟用的東部首支機動中隊設施，包括飛彈車庫、任務管制中心、庫儲周轉間、戰備訓練及生活設施等，未來將成為東部地區岸置飛彈的後勤維保與教育訓練中心，第一階段部署雄二亞音速、雄三超音速反艦飛彈，第二階段為獲得雄三超音速增程型反艦飛彈，且預留搭配美製魚叉飛彈的部署空間，全案預計在2026年前完成。

    東部首支岸置飛彈機動中隊防衛森嚴。（記者游太郎攝）

    東部首支岸置飛彈機動中隊防衛森嚴。（記者游太郎攝）

    東部首支岸置飛彈機動中隊成立，將部署雄三飛彈機動發射車組。（讀者提供）

    東部首支岸置飛彈機動中隊成立，將部署雄三飛彈機動發射車組。（讀者提供）

    東部首支岸置飛彈機動中隊完工開始部署，海軍特別規劃陸戰隊進駐。（記者游太郎攝）

    東部首支岸置飛彈機動中隊完工開始部署，海軍特別規劃陸戰隊進駐。（記者游太郎攝）

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