男吸毒咖啡包沖馬桶滅證 釀大樓污水管堵塞引來警察

花蓮市謝姓男子在大樓內服用「毒咖啡包」後把包裝丟到馬桶導致鄰居堵塞，被水管疏通業者挖出而查獲。（花蓮警分局提供）

2022/12/17 17:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕馬桶阻塞竟是鄰居吸毒丟棄包裝所致！花蓮市一名屋主因家中馬桶不通，找來廠商幫忙疏通管路，結果業者從大樓共通管道中挖出50幾包俗稱「咖啡」的毒品包裝，屋主嚇得報警，花蓮警分局從大樓住戶過濾，發現謝姓男子涉嫌，日前持搜索票登門逮人，依毒品危害防制條例函送偵辦。

屋主把廠商疏通大樓污水管道中挖出的毒品咖啡包，清理乾淨後包裝成一袋拿到派出所報案，警方請水電師傅從共同污水管的連接方式，確認管線流經的住戶，研判可能的來源，逐一過濾大樓住戶，最後確認有毒品前科的21歲謝姓男子設有嫌疑，向法院聲請搜索票。

疏通水管的業者總計清出50包毒咖啡包裝，還有9包沒有開封，警方把謝姓男子帶回偵訊，謝男向警方坦承在家中使用毒咖啡包，但擔心被家人發現責罵，才把用完的咖啡包丟進馬桶沖走意圖滅證，但沒想到長期下來因此塞住大樓污水管，全案依毒品危害防制條例函送偵辦，並持續向上追緝溯源。

警方指出，「毒咖啡包」內通常含有第三級毒品「甲基甲基卡西酮」等與其他毒品或鎮靜安眠劑混用的新興毒品，使用後產生精神亢奮、幻覺等症狀，因價格便宜、包裝時尚，很容易被年輕人所接受，但藥物中毒後身體健康影響很大，會有肌肉僵硬、妄想，甚至誘發暴力行為，嚴重還可能致死。

警方呼籲，家長要多關心子女，而學校應加強訓練教師辨別學生使用藥物能力，如有學生長期趴睡、情緒起伏很大或異常亢奮等，可能是涉毒徵兆，要提早因應，青少年朋友，切勿因同儕壓力或好奇心而輕易嘗試施用毒品或毒品咖啡包，以免誤己誤人，後悔莫及。

另外，吉安警分局執行跨年前安居緝毒專案，日前逮捕66歲王姓老翁，起獲1、2級毒品12包總重75.83公克、手指虎、折疊刀、電子秤、吸食器等犯罪證物，全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送花蓮地檢署，並持續溯源擴大偵辦。

吉安警分局指出，這次查獲的海洛因及安非他命分別屬於1、2級毒品，施用者為達到預期的效果，往往需要反覆增加用量，因此在不知不決覺的情況下造成中毒依賴，一旦終止或減少使用，身體即會產生流淚、打哈欠、嘔吐、腹痛、痙攣、焦躁不安等戒斷症狀。

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花蓮市謝姓男子在大樓內服用「毒咖啡包」後把包裝丟到馬桶導致鄰居堵塞，被水管疏通業者挖出而查獲。（花蓮警分局提供）

花蓮縣吉安警分局執行跨年前安居緝毒專案，日前逮捕66歲王姓老翁，起獲1、2級毒品12包總重75.83公克、手指虎、折疊刀、電子秤、吸食器等犯罪證物。（吉安警分局提供）

花蓮縣吉安警分局執行跨年前安居緝毒專案，日前逮捕66歲王姓老翁，起獲1、2級毒品12包總重75.83公克、手指虎、折疊刀、電子秤、吸食器等犯罪證物。（吉安警分局提供）

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