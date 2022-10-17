為台鐵旅客解圍網友不領情 陳財能還原事發經過

陳財能還原昨搭台鐵事發經過。（陳財能提供）

2022/10/17 12:50

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣議員第2選區候選人陳財能，昨搭乘台鐵自強號229次花蓮到台北列車，因在福隆站停留86分鐘，見旅客不安躁動，協助致電立委陳歐珀，並聯繫台鐵局長，隨後列車長透過廣播向旅客報告實況並開行。此舉引發網友熱議，有人讚他熱心，但也有不領情批造成台鐵困擾。對此，陳財能今天還原事發經過，強調沒有要求列車強行，民眾也應享有旅運知情權，「自己是以民眾身分陳情」。

陳財能說，因停留時間長達86分鐘，列車僅廣播「因天候，在此暫停請見諒」，旅客不知道情況，自己所在第9車廂的旅客，早已焦躁情緒和不安，於是主動前往了解。

他說，約莫晚上7點45分至50分，列車廣播想要搭乘其他交通工具的旅客，前往第7車廂出口下車。列車長在7號車廂門口，自己見許多旅客抱怨Uber不來、基隆客運班次不多、家人來載危險等，向列車長詢問遇此緊急情況，台鐵是否有疏散旅客的措施，而不是讓旅客像無頭蒼蠅一樣四散。

陳財能當下也向列車長說，希望提供免費接駁車，讓不願續坐等待旅客先行離去，不趕時間的旅客則等待。關於安排免費接駁車建議，列車長回應要上面決定。這時福隆站長出現在列車長的對講機上，經列車長告知福隆站長後才開始通話。但站長仍說要上面決定，因此才以民眾身分向立委陳歐珀陳情。

陳財能說，旅客都能體諒因颱風環流致生大雨的情況，無一人要求強行開車，自己是提出台鐵應有疏散計劃，而不是讓旅客如逃難般四散，再者旅客享有知情權，列車長有義務讓所有旅客知道旅運情況，以免旅客情緒焦慮不安，橫生其他不必要衝突。

為台鐵旅客解圍網友不領， 陳財能貼出照片時間還原事發經過。（陳財能提供）

民進黨籍花蓮縣議員第2選區候選人陳財能，昨搭乘台鐵自強號229次花蓮到台北列車，因在福隆站停留86分鐘，見旅客不安躁動，協助致電立委陳歐珀，並聯繫台鐵局長，隨後列車長透過廣播向旅客報告實況並開行。（圖擷取自陳財能臉書）

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