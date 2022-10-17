力挺18歲公民權 Kolas：那年她受民主自由啟蒙

Kolas戴著榮耀花蓮紅帽與身穿綠衣的「國務青」合體留影，「萬綠點紅」相當亮眼，呼籲民眾一起力拚18歲公民權修憲複決過關，替年輕世代催出同意票。（Kolas競選團隊提供）

2022/10/17 08:29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕18歲公民權修憲複決11月26日將與大選同日舉行，花蓮縣長候選人Kolas Yotaka力挺18歲公民權，並於臉書發文細數她18歲時的珍貴經歷與體悟，其中民主自由、公平正義的理念，也正是那年成為她啟蒙的力量！

Kolas說，18歲人，最珍貴的，就是擁有大人沒有的「勇氣」，沒有太多算計與盤算，「做自己」而已。但可以毫無恐懼「做自己」，免於被政治迫害的恐懼，正是民主制度中最簡單的目標，在花蓮卻難以達成。

她說，18歲的時候，有很多理想。例如，曾經想過，想改變世界，希望這個世界要公平：不論是對不同性別者、對原民、對勞工、對環境皆然；有看過人買票。例如，選縣長、選議員、選代表、選村長皆然。對這些扭曲的選舉結果不解，不敢相信那是常態。

Kolas說，18歲的時候，成為某位縣長候選人的志工，發傳單、發文宣、站街頭、聽演講都有。「那些民主自由、公平正義的理念，成為啟蒙我的力量。」並強調，18歲人可以做很多事，讓18歲人就能擁有公民權，台灣會更不同，花蓮也會更不同。

民進黨青年部目前進行全台遊行宣講，盼擴大年輕人守護台灣的力量，，Kolas戴著榮耀花蓮紅帽與身穿綠衣的「國務青」合體留影，「萬綠點紅」相當亮眼，呼籲民眾一起力拚18歲公民權修憲複決過關，替年輕世代催出同意票。

按照目前憲法規定，滿20歲才有公民權，過去憲法歷經7次增修，皆由國民大會通過，11月26日的修憲複決，是台灣第一次由公民行使修憲複決，下修公民權至18歲。中選會表示，想投憲法修正案公民複決第1案的民眾，須為中華民國國民、滿20歲、未受監護宣告，且要在中華民國繼續居住6個月以上，投票時間為上午8點至下午4點。

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