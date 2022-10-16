花蓮市2部落聚會所落成 另有2座施工、1座規劃中

花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」落成。（原民會提供）

2022/10/16 14:19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市「吉寶竿部落文化聚會所」及「根努夷部落文化聚會所」相繼落成，連同日前落成的華東（大本）部落共計3座。原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）致詞時說，另有撒固兒部落、拉署旦部落等2座施工中，達固湖灣部落聚會所則在規劃設計，期待公所團隊繼續努力，完成延續文化底蘊的基地。

吉寶竿部落文化聚會所由行政院核定1436萬元辦理，15日落成，可作為族人日常聚會、傳統祭儀場所。夷將說，聚會所是部落文化傳承樞紐，能展現部落特色與文化內涵，對部落發展具重要意義。

他說，過去原民會基於土地須符合管用合一，不補助蓋在學校內的部落聚會所，然而要找到可以興建的公有土地非常不容易，因此原民會特別放寬規定，只要三方就管理權責達成共識，可在學校土地上興建，吉寶竿位於「中原國小」，希望可以讓部落和學校共同得利，形成雙贏局面。另外，根努夷部落文化聚會所今天落成，蓋在明廉國小校區內，同樣也獲行政院核定1436萬元辦理。

夷將說，行政院運用花東基金先後核定花蓮縣政府辦理2期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，自2016年至2023年計畫經費總計4億5729萬元，由各公所執行興建作業，預計完成興建28座部落聚會所。

原民會統計，目前已完成花蓮市華東（大本）部落、吉寶竿部落、根努夷部落、新城鄉北埔部落、順安部落、吉安鄉慶豐部落、南華部落、光復鄉馬佛部落、香草場部落、瑞穗鄉烏槓部落、秀林鄉民有（陶樸閣）部落、卓溪鄉中平部落、萬榮鄉馬遠部落、明利部落及馬太鞍部落等15座聚會所。

花蓮市「根努夷部落文化聚會所」落成，蓋在明廉國小校區內。（原民會提供）

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