Kolas率榮耀花蓮隊集體行動 支持聲量如豪雨般高漲

Kolas今天北上接連參加花蓮市長候選人謝豪杰、縣議員第三選區候選人王格致競總成立大會，並率所有榮耀花蓮隊成員、志工集體行動，不畏風雨站台。（記者王峻祺攝）

2022/10/16 13:25

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka昨在玉里鎮哈拉灣部落的老家成立南區競選總部，湧入上千名支持者，聲勢浩大，今天她北上接連參加花蓮市長候選人謝豪杰、縣議員第三選區候選人王格致競總成立大會，並率所有榮耀花蓮隊成員、志工集體行動，不畏風雨站台，表示競總成立皆遇大雨「花蓮將變天」，支持聲量及熱度也如豪雨般持續高漲。

謝豪杰今早成立競選總部，雖遇滂沱大雨仍不減支持者熱情，駐美大使蕭美琴還跨海「獻聲」力薦謝豪杰；王格致則在下午3點半於吉安鄉吉興路1段67號成立競總，立委范雲、前民進黨主席卓榮泰、前民進黨秘書長羅文嘉及民進黨副秘書長林飛帆均受邀到場。

Kolas昨成立自己南區老家競總後，今天北上接續出席榮耀花蓮隊成員的2場競總活動，並率所有隊員及志工團參加。她提到，「看！雨過即將天晴，我們終將看到光」，在自己的部落，一方小小的土地，承載著很多人想翻轉的期待，族群要平等、民主要落實、南區要重建、尊嚴要提升。

她說，8號北區競總成立時，下著滂沱大雨，南區競總成立又下大雨，今天成員競總成立也遇雨，「好像是一個變天的傳承」，榮耀花蓮隊的聲量、熱度猶如豪雨愈來愈高。

Kolas說，談白說，惡霸家庭都不怕了，更沒再怕下大雨，競總成立約定好的事情一定照辦，門已經打開就不會關門，因為「我們沒在怕的」，出席成立大會的每一個人都是無懼之人，大家都不害怕這預期的挑戰。

她說，榮耀花蓮隊是一個團隊，不管多大災情與豪雨，「我們都會團結在一起」，隊長在這裡，所有隊員集體行動，北區下大雨，昨天南區競總成立也下大雨，大家都團體行動，今年平均年齡很年輕，成員都是年輕世代，主訴求就是要讓花蓮人回家，所有提名者要跟所有花蓮人站在一起，共同宣布花蓮要成為大家回來的地方。

花蓮縣議員第三選區候選人王格致（中），今天下午3點半於吉安鄉吉興路1段67號成立競總，立委范雲、前民進黨主席卓榮泰、前民進黨秘書長羅文嘉及民進黨副秘書長林飛帆均受邀到場。 （記者王峻祺攝）

Kolas為謝豪杰站台，表示競總成立皆遇大雨「花蓮將變天」，支持聲量及熱度也如豪雨般持續高漲。 （記者王峻祺攝）

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