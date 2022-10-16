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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮豪大雨致災 逾20處道路禁止通行

    花蓮玉里鎮觀音里高寮段因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒，災情嚴重。（花蓮縣府提供）

    花蓮玉里鎮觀音里高寮段因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒，災情嚴重。（花蓮縣府提供）

    2022/10/16 12:18

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮降下豪大雨，縣政府統整轄內災情，今天近中午發布警示快訊，盤點逾20處道路禁止通行，呼籲用路人切勿冒然闖入，其中玉里鎮觀音里高寮段因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒，災情嚴重。

    花蓮縣府表示，受颱風外圍環流及東北季風影響，持續降下豪大雨，玉里觀音里高寮竹林溪水暴漲，淹沒便道，車輛無法通行，已拉封鎖線警示；瑞穗鄉富興村產業道路原河床便道，因暴雨導致水位暴漲，車輛也無法通行。

    花蓮縣府指出，縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里，則因陸續出現土石、樹木崩落，今天上午10點半已預警性封路，後續視雨勢及邊坡狀況再開放通行。

    另外，鳳林鎮山興193縣道樹木倒塌及土石坍落、玉里鎮台30線往瓦拉米步道沿路也有多處落石，警方拉封鎖線警示；卓溪鄉卓清村長富大橋往清水部落道路有落石，採單線通車，現場擺放交通錐引導。

    由於13鄉鎮市多路段因豪大雨出現淹水行情，縣府針對花蓮市德安六街涵洞道路、吉安火車站旁涵洞、壽豐鄉台9線豐德街地下道、豐田火車站旁涵洞、瑞穗鄉中正南路一段連接溫泉部落道路涵洞、玉里鎮大禹里往中平部落的鐵路函洞、玉里鎮大禹里酸柑公墓前道路，花65縣道玉里鎮三民往立山方向涵洞及富里鄉新莊地區涵洞等處，均進行交通管制。

    受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮降下豪大雨，縣政府統整轄內災情，今天近中午發布警示快訊，盤點逾20處道路禁止通行，呼籲用路人切勿冒然闖入。（花蓮縣府提供）

    受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮降下豪大雨，縣政府統整轄內災情，今天近中午發布警示快訊，盤點逾20處道路禁止通行，呼籲用路人切勿冒然闖入。（花蓮縣府提供）

    花蓮13鄉鎮市多路段因豪大雨出現淹水行情，縣府針對各淹水涵洞道路也封閉禁止通行。（花蓮縣府提供）

    花蓮13鄉鎮市多路段因豪大雨出現淹水行情，縣府針對各淹水涵洞道路也封閉禁止通行。（花蓮縣府提供）

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