不畏風雨！花蓮市長候選人謝豪杰競總成立 蕭美琴跨海獻聲力薦

民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今天成立競選總部，縣長候選人Kolas Yotaka、立委范雲及眾議員、地方公職候選人均到場站台，駐美大使蕭美琴還跨海「獻聲」力薦謝豪杰「為花蓮政治注入新血」，成為全場一大亮點。 （記者王峻祺攝）

2022/10/16 12:24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今天成立競選總部，雖遇滂沱大雨仍不減支持者熱情，綠營縣長候選人Kolas Yotaka、立委范雲及眾議員、地方公職候選人均到場站台，駐美大使蕭美琴還跨海「獻聲」力薦謝豪杰「為花蓮政治注入新血」，成為全場一大亮點。

謝豪杰今早9點半在自由廣場舉辦競總成立大會，受尼莎颱風共伴效應影響，花蓮下起豪大雨，謝豪杰一早就在群組呼籲市民「我們不會因為大雨關門」，歡迎雨鞋、拖鞋、涼鞋通通站出來，風雨無阻一起向前行，支持者也受到鼓舞，紛紛湧入會場。

Kolas、范雲、總統府國策顧問盧博基、行政院政務顧問江淑君、東部聯合服務中心副執行長郭應義、縣議員莊枝財、張美慧，以及胡仁順等公職候選人，均站台力挺。曾任花蓮區域立委的現任駐美大使蕭美琴，還跨海錄製音黨推薦，在場支持者聽見久違美琴的親切聲音，相當感動。

蕭美琴說，向各位誠摯推薦花蓮市謝豪杰，豪杰是年輕生力軍，認真負責有效率 熱情誠懇有能力，請大家支持謝豪杰，為花蓮政治注入新血。

Kolas說，參與這場運動大家都是無懼之人，面對艱難選戰，謝豪杰不怕，在美琴離開後，自己成為投入花蓮服務的公職人員，去年公投宣講期間，跟豪杰密集接觸，並很快與她取得聯繫，針對民眾陳情案，透過立委、行政系統的協助與執行，沒有宣揚及伸張，一件件解決市民向他求助的問題。

她說，謝豪杰是暖男，有暖心舉動跟想法，對花蓮的政見有結構性優勢，並透過一雙大眼睛，傳遞熱切的眼神，他是沒有家族背景的年輕人，原本可以從事自己的事業，但願意投入服務及建設，讓花蓮市更好。

謝豪杰說，自己充滿活力熱情，能帶動市民向前進，市政絕對不會倒退10年，而是飛進升級、快速前行，欣慰過去3年多市代沒有讓民眾失望，願意冒雨相挺，也感謝美琴遠道而來的聲音，充滿鼓勵的力量，未來當選後，絕不是任何人的市長，而是全體的市長，將爭取更多資源挹注地方。

35歲謝豪杰是這次花蓮市長選舉4名候選人中最年輕，4年前初涉政壇，即獲得選民支持而當選市代，這次以「看好花蓮」主軸參選，以跨政黨、跨世代創新思維爭取選民認同。另外3名候選人分別是藍營魏嘉彥、李秋旺及無黨籍蔡志明。

民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今天成立競選總部，雖遇滂沱大雨仍不減支持者熱情到場力挺。（記者王峻祺攝）

謝豪杰今早9點半在自由廣場舉辦競總成立大會，地方公職候選人全到場力挺。（記者王峻祺攝）

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