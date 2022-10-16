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    首頁　>　花蓮縣

    中橫關原災害路段再坍方 今天起暫停放行

    台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，今天清晨117.4k關原災害搶修路段發生坍方、土石流，預警性封閉關原至金馬隧道路段。（圖擷取自中橫路況交通資訊站）

    台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，今天清晨117.4k關原災害搶修路段發生坍方、土石流，預警性封閉關原至金馬隧道路段。（圖擷取自中橫路況交通資訊站）

    2022/10/16 08:55

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，台8線中橫公路大禹嶺以東山區路段連日降雨，今天清晨117.4k關原災害搶修路段發生坍方、土石流。公路總局表示，考量用路人及搶修人員安全，今日暫停原訂4次放行，預警性封閉關原至金馬隧道路段，視雨視及邊坡狀況再恢復開放通行。

    第四區養護工程處太魯閣工務段表示，關原災害搶修路段今晨不敵大雨發生坍方、土石流，現場搶修人員、機械無法抵近，先退避至災點東端附近安全處所伺機搶修。

    太魯閣工務段指出，考量氣象預報雨勢持續，為兼顧用路人及搶修人員安全，暫停今日原訂4次放行作業，分別為上午7點至8點、10點，中午10點至下午1點，下午3點等時段，並視後續雨勢及邊坡狀況恢復原定放行措施。

    公總呼籲，請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

    蘇花路廊蘇澳至崇德路段也有間歇性大雨，公總考量上一波國慶連假持續豪雨，已造成觀音及和中路段土石泥流及坍落石，且山區道路邊坡土壤飽含水量，致災風險潛勢昇高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉，後續如確有封路必要，將於封路前儘早公布訊息。

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