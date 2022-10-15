Kolas回部落成立競總巧放晴 賴清德：陽光將突破黑雲出來了

賴清德、Kolas指著天邊說，「陽光即將要突破黑雲出來了、大雨已經停了」、賴清德強調，「威脅利誘再大、再有重重阻隔，也一定要穿越過去、讓Kolas當選！」（記者花孟璟攝）

2022/10/15 20:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「從來沒有縣長候選人在偏遠的部落成立競選總部！」民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今天（15日）在玉里鎮哈拉灣部落老家成立南區競選總部，副總統賴清德冒雨來站台，在活動開始前突然放晴，彩虹也現身，賴清德說，他看到天邊陽光突破黑雲出來，大雨也停了，這代表「老天爺也肯定這場認同的運動」，花蓮人不管威脅利誘再大，都要讓Kolas當選縣長。

Kolas南區競選總部成立，更多部落頭目挺身而出，10月8日北區競總共13位頭目出席，今天回到老家成立的南區競總，共26個部落頭目盛裝出席，足足是上回的兩倍。來自貓公部落、80多歲前議員高金萬說，Kolas是阿美族的孩子，這麼優秀的孩子我們原住民一定要支持，之前陳瑩在台東當選靠的就是卑南族大團結，這次他要喊出「花蓮原住民大團結」。

Kolas高興地說，由於下大雨，本來預期準備1000個座位，沒想到支持者爆棚，現場的椅子不夠坐，人都滿到外面去，哈拉灣的族人今天是主人，大家都把位子讓出來。她強調，南花蓮可以很漂亮、美麗，南花蓮有最多族群，有布農、太魯閣、賽德克、阿美族，也有客家、福佬，還有非常多新住民，「我們是一個聯合國，是一個包融的地區」，而且我們要進步。Kolas說，自己是阿美族的wawa，她來當花蓮縣長剛剛好，更感謝今天到來的26個頭目及各鄉鎮支持者，讓她對花蓮的未來更有信心。

副總統賴清德認為，原住民當然也能當縣長，只要是優秀、又能得到民眾支持，這就是台灣多元社會的價值。他要跟花蓮縣民抱歉，「民進黨太晚提名原住民競選花蓮縣長了」，這是民進黨的誠意，提名Kolas做為台灣有史以來第一位政黨推薦的原住民候選人。

他說，這不只是一場選舉，也是原住民及多元族群的選舉，更是一場運動，是一場不害怕的運動、是一場反霸凌的運動，是花蓮人要當有尊嚴的花蓮人的運動。希望花蓮出現歷史上第一位原住民縣長。Kolas接受選花蓮縣長的挑戰，不僅僅是勇敢表達對花蓮的愛，更要解決花蓮的不足，解決長年來沒辦法解決的問題，要讓花蓮父老鄉親過更好生活，為花蓮擘畫更好藍圖。

賴清德也說，Kolas看出花蓮對台灣的重要性，未來台灣要在國際上競爭，面對各種挑戰，沒有花蓮不行，包括裴洛西訪台專機也是經由東部外海航線，凸顯花蓮在國防等各方面重要性，Kolas要以花蓮縣長之姿，帶領縣民一起為台灣打拚，在國際上取得一席之地。

賴清德指出，花蓮現在還有許多的不足，第一個就是地震造成災害，我們可以把房子弄得更堅固，橋梁更穩固，道路更踏實，要把花蓮建立成防災、耐震且環保的家園；第二個，Kolas認為花蓮有許多父老鄉親務農為生，農業對花蓮、對台灣都很重要，要解決花蓮水與電的問題，讓水電自主，農民不再為沒有水而憂愁；第3個要解決就是花蓮縣境內交通的問題，部落長輩看病不容易，年輕人就業、孩子就學不方便，必須要建立智慧化的交通運輸系統，讓花蓮父老鄉親就學就業就族都非常方便。

此外，Kolas也看到年輕人離開故鄉，長輩缺乏照顧。賴清德說，Kolas願意用縣府力量結合中央資源，照顧長輩，讓年輕人願意回來，他也很佩服Kolas多元文化的素養，她是原住民，對花蓮縣境內的各族群都充分尊重，未來有Kolas擔任縣長，各族群文化會受到保障、推廣，每個族群互相尊重。

競選總部設置地點通常考慮人多流動、易聚集人潮的市區，出身花蓮玉里哈拉灣部落的Kolas Yotaka把競選總部設在部落、設在自己家，她說，「地震過後，我家的圍牆也倒了，現在砌起來，因為我的家要成為榮耀花蓮、重建花蓮的基地」！因為花蓮地形狹長，過去從來沒有人在偏遠的部落，成立縣長級選舉競選總部，但她要這麼做「因為這是我的家」。

Kolas競總成立前一刻，哈拉灣部落的樂合溪溪谷出現彩虹，賴清德到場就說，不管重重威脅利誘，陽光將突破，一定要讓Kolas當選花蓮縣長。（記者花孟璟攝）

貓公部落80多歲前議員高金萬出席，與現場多達26個頭目公開替Kolas站台，強調「原住民自己的孩子，原住民自己一定要支持」。（記者花孟璟攝）

賴清德到花蓮玉里鎮替南區Kolas競選總部站台時，誠摯表示Kolas其實不分黨派，強調Kolas是哈拉灣的女兒，更是國家最優秀的人才，她來選花蓮縣長希望一起翻轉花蓮。（記者花孟璟攝）

玉里鎮哈拉灣部落是Kolas的故鄉，副總統賴清德今天到哈拉灣部落與支持Kolas的群眾熱情擊掌。（記者花孟璟攝）

副總統賴清德專程到花蓮玉里鎮的Kolas故鄉哈拉灣部落，為Kolas南區競選總部成立站台。（記者花孟璟攝）

Kolas南區競選總部成立賴清德再訪部落並站台，現場舞台高掛「阿美族的孩子」（O wawa nu Pangcah）旗幟。（記者花孟璟攝）

賴清德到花蓮玉里的Kolas南區競選總部站台，支持者熱情揮舞旗幟，希望Kolas當選。（記者花孟璟攝）

Kolas南區總部回到Kolas故鄉玉里哈拉灣部落的家成立，原本花蓮下整天雨，下午活動前突然放晴、部落的樂合溪溪谷更出現彩虹。（記者花孟璟攝）

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