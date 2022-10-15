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    首頁　>　花蓮縣

    藍營批賴清德無視花蓮震災 Kolas提出證據嗆歪樓

    民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka 在臉書批評藍營攻擊副總統無視救災只為拚選舉是選舉「歪樓」。（翻攝Kolas 臉書）

    民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka 在臉書批評藍營攻擊副總統無視救災只為拚選舉是選舉「歪樓」。（翻攝Kolas 臉書）

    2022/10/15 13:46

    〔記者王錦義／花蓮報導〕副總統賴清德今天（15日）下午4點將前往玉里參加民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka 的南區競選總部成立大會，藍營批評賴10天來花蓮2次無視救災忙「拚選舉」。Kolas 在臉書回應說，8日副總統前往天主教會關心，低調前往慰問並捐款表達關切，並將協助重建，Kolas 認為花蓮還有650多間危樓亟待縣府協助重建，別在此時歪樓。

    Kolas 說，8日下午北區競選總部成立大會結束後，副總統賴清德與她即刻前往天主教花蓮教區的主教公署，因為918震後，花蓮南區的天主教堂被震毀，週週集會的信仰中心，歪的歪、裂的裂，尤以松浦天主堂、樂合天主堂最為嚴重。

    一項低調的天主教會，堅持不對外募款，只對內向教友募款，截至目前仍有龐大的重建缺口，Kolas 說，經歷過台南大地震的副總統賴清德，在聽完她的簡報之後，親自捐款給天主教會，並對受災的教會表達關切，承諾將協助重建，也希望拋磚引玉，希望大家都來協助花蓮重建。

    Kolas 說，媒體一篇未經查證的報導，引用花蓮藍營地方人士說法批評副總統賴清德無視救災，她認為「根本歪樓」，批評縣長徐榛蔚及其競選團隊，針對震後超過650間真正的「危樓」不積極處理，但政治上的「歪樓」言論一堆，希望支持者今天下午3點，能來到玉里Halawan部落，就在這座天主教堂正前方，為重建花蓮而集結，為自己的土地奮鬥。

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