部落第一次有縣長級總部 Kolas老家當競總「開箱」

Kolas成立「部落手工風格」南區競選總部，親友族人全心全力為她準備，在競總開幕的前幾天在籬笆上裝設了Kolas Yotaka字樣的螢光燈條，燈光映照出族人的期待表情。（Kolas競選總部提供）

2022/10/15 13:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕競選總部的設置地點通常考慮人多流動、易聚集人潮的市區，但出身花蓮玉里鎮哈拉灣部落的民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka，卻有不一樣的選擇。Kolas說，「過去從來沒有人在偏遠的部落，成立縣長級選舉競選總部」，她這麼做「因為這裡是我的家」。Kolas Yotaka南區競選總部將在今天下午3點舉行成立大會，上週末專程冒雨來花蓮的副總統賴清德，也將再訪Kolas的老家、幫Kolas站台。

Kolas的家位於玉里鎮哈拉灣，通往哈拉灣神社路邊的磚木造小小平房，目前叔叔及家人都還住在這邊，Kolas從宣布參選後不斷在花蓮南北跑行程，「只要在南區就會回家休息過夜」，坐在前廊的椅子上與親愛的叔叔及家人聊天，幫忙在家摺文宣，都是生活日常。

但上月地震過後，她家也成為受災戶。Kolas昨晚在臉書替自家競選總部貼「開箱文」說，「地震過後，我家的圍牆也倒了，現在砌起來，因為我的家要成為榮耀花蓮、重建花蓮的基地」！

在部落老家的小小競選總部，沒有華麗的看板或燈光，在競總成立前夕，Kolas家中已堆滿競選文宣和帽子、貼紙等小物，親友家人還為她搭建竹籬笆，上頭用手工貼了Kolas Yotaka字樣的燈條，準備要懸掛在牆上當招牌，看得出滿滿的愛心。

Kolas說，花蓮地形狹長，過去從來沒有人在偏遠的部落，成立縣長級選舉競選總部，但她要這麼做「因為這是我的家」，她也說，說起來南區競總也沒有什麼特殊之處，倒是很日常、很有手工部落風，也很歡迎大家有空來坐坐。

Kolas老家的院子、大門都擺滿看板文宣，小小的家中都塞滿了。（Kolas競選總部提供）

Kolas的玉里老家要成立「榮耀花蓮」南區競選總部，Kolas有空時也會回家幫忙準備。（記者花孟璟攝）

Kolas Yotaka在玉里鎮哈拉灣部落的老家，她與叔叔坐在前廊下聊天，對於老是被攻擊「空降」她很不以為然，直說「我是哈拉灣的孩子，我當縣長剛好」。（記者花孟璟攝）

Kolas自家牆上貼滿了Kolas的競選政見、文宣及照片，成為「榮耀花蓮」總部最美裝飾。（Kolas競選總部提供）

籌備今天下午要舉辦的南區競總成立，Kolas賣力打電話通知鄉親一起共襄盛舉。（Kolas競選總部提供）

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