中選會公布縣市首長候選人財產申報 徐榛蔚夫婦大勝Kolas Yotaka

國民黨提名的花蓮縣長候選人徐榛蔚（左一）與配偶傅崐萁（左二）依法列入一併申報財產資料，圖為10月兩人參加花蓮太平洋盃全國慢速壘球城市對抗賽。（花蓮縣政府提供）

2022/10/15 10:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕中央選舉委員會公布各候選人財產申報，徐榛蔚、傅崐萁夫婦維持跟監察院財產申報數字相差不多，兩人擁有6筆房地產、存款約819萬元，另外還有市值約680萬的股票信託，債務總額約5363萬元；而民進黨候選人Kolas Yotaka 則申報兩間房產，現金、存款未達百萬而免申報。

今年公職人員財產申報法第6條修正後，直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉的公職候選人財產申報表應上網公告，且已列為申請登記之必要表件，中央選舉委員會昨天在官網公告，國民黨提名的花蓮縣長候選人徐榛蔚與配偶傅崐萁依法列入一併申報；民進黨提名的縣長候選人Kolas Yotaka 、無黨籍候選人黄師鵬都個人申報。

依據申報資料顯示，徐榛蔚名下有花蓮縣吉安鄉的2筆土地約1200多坪、1筆建物約161坪，傅崐萁另有台北市大安區土地2筆、建物1筆交付信託，與監察院申報內容相同；存款共819萬9780元，相較去年監察院申報597萬8948元，增加約222萬832元，另有27檔目前價值約680萬的股票、36萬元存款交付台灣銀行信託。

徐榛蔚、傅崐萁夫婦兩人申報的存款共819萬9780元，其中徐榛蔚存款約480萬元，內包含有美金5380元、人民幣65175元，折合台幣約44萬元，分存在合計19個銀行戶頭內；傅崐萁申報的存款約為339萬元，分存在21個銀行戶頭內；兩人名下都沒有汽車、船舶、航空器等申報資料，現金部份未達百萬以上免逐筆申報。

徐榛蔚還有9筆儲蓄型保險，傅崐萁1筆；債務方面，徐榛蔚、傅崐萁夫婦債務總額5363萬9087元，主要是2013年購置花蓮縣、台北市不動產所致，相較前年的債務申報為5661萬5447元，1年還債約300萬元，與過去監察院公職人員財產申報資料相符。

另外，民進黨籍花蓮縣長候選人Kolas Yotaka 依據申報資料，現金、存款都因未達百萬以上，因此免逐筆申報，也沒有股票、保險、有價證券以及債務的申報資料，房產則有台中一棟受繼承而來，約13坪的老透天厝，還有一間位於淡水屋齡約39年、42坪大小的的大樓中古屋，名下有SKODA自小客車一部。

無黨籍候選人黄師鵬則登記位於壽豐的房地兩筆，一筆約為330坪大小的土地，另一筆則約為47坪大小的自建透天厝；名下有一輛豐田休旅車，存款約288萬元，其餘現金、股票、保險、有價證券以及債務等欄位都無申報資料。

中央選舉委員會公布各候選人財產申報，民進黨候選人Kolas Yotaka 則申報兩間房產，現金、存款未達百萬而免申報。（記者王錦義攝）

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