檸檬汁聞名全台 花蓮「佳興冰果室」深夜大火

花蓮30多年知名老店「佳興冰果室」今天深夜失火。（民眾提供）

2022/10/14 23:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮30年多老店「佳興冰果室」以販售檸檬汁聞名全台，今晚10點左右驚傳火警，現場是木造房屋，火勢猛烈，楊姓屋主為了救火腳遭些微燙傷，所幸沒有大礙。

目擊者指出，店面已經休息，楊姓屋主出來吃藥的時候，發現前面有火光，趕快拿水龍頭救火，但火勢延燒得相當快，屋主趕快打電話報案求助。不過，店址是日式木造老屋，屋頂是鐵皮，內有易燃物，火勢猛烈，消防隊員抵達時，冰果室前面已全部陷入火海，火勢目前已經撲滅，所幸沒有擴大延燒到其他老屋。

2年多來二度失火

佳興冰果室是花蓮知名美食景點，每逢假日都吸引許多遊客，日式木造老屋也讓遊客駐足打卡，2019年才重新裝潢改建，提供顧客免下車服務，不料，2020年2月間，後方廚房由於瓦斯行送錯鋼瓶，送成營業用雙口專業瓦斯50公斤鋼瓶，老闆操作不熟悉，導致瓦斯外洩引燃大火，當時老老闆全身多處燒傷，所幸及時送醫救回一命。

至於這次失火，初步調查火光從面對房子左手邊的冰櫃冷藏區域竄出，由於房子相當老舊，電線管路也不清楚屋主有沒有更新，加上冷凍、冷藏設備很多，消防人員懷疑那個地方是起火點，不過，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

花蓮知名老店「佳興冰果室」失火，消防隊員已撲滅。（民眾提供）

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