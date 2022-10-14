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    花蓮太平洋溫泉季「歡迎來抽特斯拉、黃金」 為震後觀光助跑

    花蓮縣府觀光處在瑞穗、安通溫泉打造燈光秀，歡迎遊客來打卡。（花蓮縣府提供）

    花蓮縣府觀光處在瑞穗、安通溫泉打造燈光秀，歡迎遊客來打卡。（花蓮縣府提供）

    2022/10/14 22:31

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕又是泡湯好時節，花蓮「2022太平洋溫泉季」明天正式開跑，由於花蓮瑞穗、安通2大溫泉區周邊5鄉鎮在0918池上地震後，觀光產業都受創，縣府推出旅遊獎勵方案，在5鄉鎮住宿就加碼送300元花蓮農會禮券，也可參加縣府舉辦的永續樂遊獎勵方案，最大獎可抽特斯拉M3、Gogoro機車。

    縣長徐榛蔚說，地震後南區觀光業需要活路，遊客從明天15日起到11月14日參加今年太平洋溫泉季，前往瑞穗、安通溫泉泡湯，有機會抽中特斯拉MODEL3、Gogoro XL Keyless等大獎之外，如再到合作餐飲禮品店家消費，集2枚不同戳章還可再參加「購物泡暖湯 集章抽黃金、鑽石」，還可再加碼抽黃金一兩、鑽石、Switch、住宿券、農特產禮盒等獎項。

    溫泉季也希望發揮外擴效應，旅客安排至花蓮震災區瑞穗、玉里、富里、卓溪、萬榮5鄉鎮住宿，旅客登錄住宿資料後，就送300元在地農會禮券讓遊客買伴手禮，旅宿業者每房每晚也能獲得500元補助。

    花蓮縣府觀光處長張志翔說，花蓮2大溫泉區都有百年歷史，日本時代即是知名溫泉區，瑞穗溫泉區泉質為弱鹼性碳酸鹽泉，泉水中富含鐵、鋇等礦物質，呈黃濁色，有「黃金湯」之美名，與日本3大名湯「有馬溫泉」泉質齊名，且弱鹼性泉水也有「生男之泉」、「英雄湯」的美稱；玉里安通溫泉則是硫酸鹽氯化物泉，無色透明的泉水泡完後皮膚潤澤光滑，有「美人湯」之稱，遊客可鎖定「花蓮觀光資訊網」（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）關注最新優惠消息。

    另外，溫泉季期間縣府也推出溫泉專車旅遊，1日遊共有安通、瑞穗溫泉共4條路線，含中午特色風味餐、泡湯及在地觀光體驗，超值價每人750元、8人成行，還有導遊隨車解說，報名專線03-8533231。

    2022花蓮太平洋溫泉季明天開跑，泡湯住宿都有抽獎及贈品。（資料照，記者花孟璟攝）

    2022花蓮太平洋溫泉季明天開跑，泡湯住宿都有抽獎及贈品。（資料照，記者花孟璟攝）

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