918地震花蓮南區300公頃農地受災 縣府：可提天災、休耕補助

玉里鎮麻汝的農田水路受損，農田水利署表示會加速復建。（花蓮縣政府提供）

2022/10/14 13:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0918震災造成花蓮南區3鄉鎮災情，花蓮南區議員潘月霞說，農民反映農田、田埂隆起受損，水圳因地層滑動、水脈不見了，損失難以估算，要求政府盡快清查，並比照921、0206地震的補償原則處理。對此縣府農業處統計，目前清查受影響的農田面積約300公頃，將盡速向農委會提報天然災害現金救助，如影響明年一期稻作也可專案提報休耕補助。

花蓮南區二期稻作再過1個多月可收割，議員潘月霞說，由於農水路受損造成農田缺水，加上農田土地、道路隆起無法通行，造成農民收割困難，田埂也破裂，她除了要求縣府盡速清查，更要政府應比照0206地震、921地震補償。

對此縣府農業處副處長張仁智說，災後農委會主委陳吉仲到花蓮勘災時，縣府及地方都有反映農水路損壞，縣長也在本月12日晚間，與縣府秘書長饒忠召集玉里、富里農會共同召開專案會議，目前初步估計受損稻田面積約300公頃，並請各鄉鎮在今年2期水稻收穫前，趕快完成田埂毀損、農田隆起的查報，並針對不同損壞程度進行分級，以訂定補貼機制，後續會跟中央爭取專案實施救助，以協助農民早日復耕。

張仁智也說，由於農田水圳的受損可能影響明年一期水稻插秧，已專案報請農委會，如因缺水無法灌溉時，農民可報專案休耕，1期有3.4萬元以上補貼，有綠肥作物則可提高到4.5萬元；至於高寮大橋、崙天大橋中斷後，縣長徐榛蔚也關心農民因繞遠路導致運輸成本增加的問題，目前已請2家農會去估算如何補貼運費給農民。

他說，如農作物因這次地震受損，可比照天災救助模式，如果地震導致災損請到公所申報，比照農業災害救助辦法勘災補助。

潘月霞也關切高寮、崙天大橋什麼時候有便道？重建進度到哪裡？她說，高寮大橋因通往赤科山，地方期盼能比照瑞穗北岡大橋，重建時規畫興建四線道的大橋，至少旁邊也應規劃機車道。

縣府建設處長鄧子榆說，災後已多次與行政院工程會召開會議討論重建方案，工程會專家也曾到現場勘查討論，目前共識並非是要「蓋豪華大橋」，而是趕快蓋好新橋恢復通行功能，原為8米寬的高寮、玉長大橋及5米寬度的崙天大橋，新橋也爭取到9米寬度，採雙向混合車道規劃，預算分別為10.4億元、5.9億元及3.1億元，只要行政院核定預算就會盡速發包重建。

花蓮縣長徐榛蔚災後到玉里的農田勘災，了解農田隆起破損的情況，將研擬分級補助。（花蓮縣政府提供）

聯絡玉里鎮長良、富里鄉東里的玉長大橋在地震後受損封橋，民眾只能繞路通行。（記者花孟璟攝）

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