持雙刀砍殺債主被起訴 檢求處無期徒刑

花蓮縣秀林鄉今年6月發生一起兇殺命案，新城警分局封鎖現場。（資料照，民眾提供）

2022/10/13 17:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕新北市蔡姓男子積欠林姓債主300萬元，蔡男擔心債主覬覦祖產，今年6月間持雙刀到林男位於花蓮的渡假農舍，趁林男洗車的時候從背後砍殺，並持藍波刀往頭部猛刺確定死亡後，逕自騎乘被害人的機車逃逸，花蓮地檢署偵辦後認為被告蔡男手段甚為殘忍，不斷合理化自己殺人罪嫌，今天依殺人罪嫌提起公訴。

花蓮地檢署指出，57歲蔡姓被告從2017到2019年間陸續向64歲林姓被害人借款合計約300萬元，蔡男因懷疑被害人覬覦其在新北市烏來區經營的餐廳，遂心生殺意，決定下手行兇，今年6月11日凌晨1點多，攜帶番刀、藍波刀及折疊刀各1把，先搭乘計程車到羅東火車站後，再換搭另一輛計程車，約在凌晨4點多抵達新城海堤附近，即沿新城海堤徒步前往被害人位在秀林鄉秀林村的農舍，並在旁邊竹林等候行兇。

被告蔡男見林姓被害人的同居女友離開該址住處後，乘被害人背對其洗車之際，持續持番刀朝頭部、胸部及腹部等人體重要部位揮砍，被害人為抵抗，奮力抵禦，被告見狀再持預藏藍波刀朝林男頭部猛刺，確定林死亡後進入農舍翻找所簽立的債務證明文件，然最後一無所獲，且因撞見被害人同居女友，隨即騎乘被害人的普通重型機車逃逸，卻因機車輪胎陷入沙地而棄車，並把兇刀2把、毛帽、手套、外套、側背包、安全帽等物品朝海中丟棄。

被告蔡男行兇後步行約2小時到台8線上，再搭乘計程車前往台鐵和平站，搭乘區間車前往台北站，蔡男攜帶衣物前往其不知情的友人位在台北市士林區的私人宮廟躲藏，並跑去理髮店理髮以變更容貌，最後在6月13日晚間，由檢察官卓浚民指揮新城警分局偵辦，警方持拘票在台北市士林區大南路一帶逮捕到案，遭法院羈押至今。

花檢指出，被告蔡男行兇過程中，不顧被害人求饒，先後持番刀及藍波刀往被害人頭胸部、腹部猛刺，直到確認被害人死亡才罷手，手段甚為殘忍，可謂視人命如草芥；復於偵訊過程中，不斷合理化其殺人罪嫌，堅稱是被害人罪有應得。另被告於行兇前、後設下多處斷點，並於躲藏期間變更容貌，徒增偵查資源的耗費，並衡酌被害人家屬意見等一切情狀，認至少應判處被告無期徒刑，以昭炯戒。

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