中國無人機OUT！農糧署農機補助 鼓勵農民改用台灣品牌

花蓮無人機協會在舞鶴舉辦觀摩會，協助解決農村缺工問題。（記者花孟璟攝）

2022/10/12 20:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕農村缺工問題大，農糧署補助農民購買「農用無人飛行載具噴藥機」，每台最高補助20萬元，減輕農村人工壓力，至於中國製無人機被排除在補助資格外，不過目前花蓮只有申請補助3台。社團法人花蓮無人機應用發展協會今天瑞穗舞鶴舉辦示範觀摩，瑞穗鄉農民徐張榮域說，之前用過中國品牌植保機，這次決定改買台灣品牌「挺台灣」！

為解決農業缺工，農糧署有補助農民購買小型農機具，農用無人飛行載具噴藥機這兩年也納入補助，但不補助中國品牌，農噴機價高、動輒3、40萬元，也有一台到60多萬元，農糧署每台最高補助20萬元，另外，花蓮縣全縣都是原住民地區、還可加碼補助10%，最高補助22萬元，希望推廣鼓勵農民使用農噴機。

「農村人力真的不好找」！瑞穗農民徐張榮域說，務農得在田間日曬風吹雨淋，年輕人都不願從事，到處都找不到工人之下，只得自己人工拉管子進田間澆灌，3年前接觸到農噴機，在政府將無人機納管後，他2年前就透過花蓮無人機協會輔導下進行練習及考照，「拿到執照後就能自己噴、還能代噴」。

他認為，台灣廠商服務比中國業者好，萬一需維修還有提供備用機，不至於讓靠天吃飯的農民延誤工期，在玉里也有服務站，因此今年換機要支持台灣品牌，加上農糧署的補助之後，自己只需再負擔27萬餘元，成本已降低非常多，無人機省工、加上代噴收入「估計半年回本」。

瑞穗蜜香紅茶品牌創始的嘉茗茶園主人高肇昫說，蜜香紅茶不需使用農藥，不過施肥方面，因今年大旱土壤缺水，使用傳統肥料效果差，以農用無人機替茶葉噴施葉面肥值得考慮，會先請無人機代噴業者先測試評估，未來也考慮購入。

花蓮縣無人機應用發展協會今天在舞鶴茶區舉辦科技應用農業無人機推廣觀摩會，財團法人中衛發展中心的臺東農村地區產業發展跨域合作計畫，今也安排鹿野茶區「台東紅烏龍」品牌的30多位茶農前來參加。

協會理事長黃冶平說，要操控農噴機需取得民航局遙控無人機高級專業操作證、防檢局空中施作技術類別農藥代噴技術人員證書共2張證照，並完成空中施作類別農藥代噴業者登記，目前協會也都在輔導農民考照，在農業缺工下，也鼓勵農民多多使用無人機。

農民徐張榮域在瑞穗鄉舞鶴地區茶區，示範使用人無人農噴機。（記者花孟璟攝）

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