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    首頁　>　花蓮縣

    悚！ 花防部復興營區新建工程 挖出多具無主骨骸

    陸軍花東防衛指揮部復興營區目前正在施作新建大樓統包工程，昨天傍晚廠商施工時，怪手挖到多具骨骸，軍方隨即要求停工，並報請檢警調查，由於發現位置鄰近新城鄉第二公墓，警方初判恐為無主骨骸，但仍待檢方進一步相驗。 （民眾提供）

    陸軍花東防衛指揮部復興營區目前正在施作新建大樓統包工程，昨天傍晚廠商施工時，怪手挖到多具骨骸，軍方隨即要求停工，並報請檢警調查，由於發現位置鄰近新城鄉第二公墓，警方初判恐為無主骨骸，但仍待檢方進一步相驗。 （民眾提供）

    2022/10/12 14:59

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕陸軍花東防衛指揮部復興營區目前正在施作新建大樓統包工程，昨天傍晚廠商施工時，怪手挖到多具骨骸，軍方隨即要求停工，並報請檢警調查，由於發現位置鄰近新城鄉第二公墓，警方初判恐為無主骨骸，但仍待檢方進一步相驗。

    花防部復興營區位於花蓮縣新城鄉大漢村民有街1號，民國53年以前為台糖用地，之後交由國安局接管，民國85、86年再撥交國防部，營區腹地廣大並鄰近新城鄉第二公墓。

    復興營區今年1月中施作新建統包工程，建造7棟地上1層至3層大樓供官兵使用，預計113年6月底完工。昨天怪手在拆除面對營區大門口左手邊後方鐵皮屋下方水泥塊後，發現土堆裡埋有多具白骨。

    花防部政戰主任汪炳宏說，轄屬復興營區進行改建工程，昨日下午廠商施工時，挖掘到部分骨骼遺骸，為求慎重已立即要求停工與封鎖現場，並通報縣警調查偵辦，本部將配合調查釐清。

    警方調查，現場約有3、4具白骨，且外觀感覺年代久遠，已報請檢方相驗，因鄰近公墓，不排除是無主骨骸。

    花防部復興營區今年1月中施作新建統包工程，建造7棟地上1層至3層大樓供官兵使用，預計113年6月底完工。（民眾提供）

    花防部復興營區今年1月中施作新建統包工程，建造7棟地上1層至3層大樓供官兵使用，預計113年6月底完工。（民眾提供）

    花防部復興營區進行改建工程，昨日下午廠商施工時，挖掘到部分骨骼遺骸，第一時間停工交由檢警調查。（民眾提供）

    花防部復興營區進行改建工程，昨日下午廠商施工時，挖掘到部分骨骼遺骸，第一時間停工交由檢警調查。（民眾提供）

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