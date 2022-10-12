住家附近放送「炒股夫妻」競選歌惹怒花蓮王 警局長2次「登門解釋」

民進黨籍花蓮縣議員第二選區參選人陳財能，日前創作《炒股夫妻》競選歌曲，10日將宣傳車開至立委傅崐萁及縣長徐榛蔚住家（卡其色9樓半建築）附近播放，據傳引發傅不滿。（陳財能提供）

2022/10/12 14:37

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣議員第二選區參選人陳財能日前創作《炒股夫妻》競選歌曲，10日將宣傳車開至立委傅崐萁及縣長徐榛蔚住家附近播放，據傳引發傅崐萁夫妻不滿，當晚包括花蓮警察局長戴崇贒等轄區高階警官被叫去「解釋」，次日還率隊到服務處「致歉」。陳財能得知後，替基層員警抱屈，批傅是藉勢藉端。縣警局否認局長有到住處，只至服務處致謝「委員支持警械使用條例修正案通過！」

陳財能創造《炒股夫妻》歌曲，訴說20年來炒股夫妻造成的花蓮現狀。他說，這對夫妻是被法院認證的炒股夫妻。坑殺散戶，賺了大錢回到花蓮，用錢買權；從立委當到縣長，夫妻還輪流當縣長。除了炒股之外還炒土地，整個花蓮縣政府變成炒股夫妻的公司。

陳財能說，10日他將宣傳車開到傅崐萁住家附近，疑似引發傅不滿，當晚縣警局長戴崇贒、吉安分局長陳蔚文及轄區所長等人，均被叫進住所解釋。

他說，傅根本是藉勢藉端，以立委身份打給警政署長，導致局長在壓力下，不得不帶轄區警官登門述職，「傅家夫婦檔有那麼大嗎？」昨日局長等人又到傅崐萁立委服務處登門拜訪「2次致歉」，還被民眾拍下，實在相當誇張。

花蓮縣警局嚴重駁斥外傳局長被叫至官邸責罵，表示局長僅於11日率分局長等一行人，赴傅立委吉安服務處，內容談及感謝轄區立委於本次會期，支持警械使用條例修正案通過，與服務處主任陳文卿話家常，感謝長期支持警政工作，並未與立委本人碰面。

花蓮警察局長戴崇贒等轄區警官一行人至立委傅崐萁服務處，站立穿藍衣者為所長。（民眾提供）

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