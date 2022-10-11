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    首頁　>　花蓮縣

    玉里老家15日成立競總 Kolas：重建花蓮的關鍵

    Kolas位於玉里哈拉灣部落老家，將在15日成立南區競總，幕僚透露會有重量級人物到場。（Kolas競選團隊提供）

    Kolas位於玉里哈拉灣部落老家，將在15日成立南區競總，幕僚透露會有重量級人物到場。（Kolas競選團隊提供）

    2022/10/11 08:34

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka榮耀花蓮競選總部8日成立，副總統賴清德等人受邀站台，她的玉里哈拉灣部落老家，也將在15日成立南區競總，幕僚透露會有重量級人物到場。Kolas說，南區競總將是重建花蓮的關鍵，請大家一起跟她拚下去。

    Kolas於8日下午在花蓮市中山公園舉行「Kolas Yotaka榮耀花蓮總部」成立大會，上千名支持者力挺，賴副總統、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod及范雲等多名立委、花蓮13名部落頭目均到場站台。

    會後多日，Kolas特地錄製一段短片感謝大家的參與。Kolas說，向大家說聲謝謝，北區競總成立當日，很多人響應這場運動，雖下著滂沱大雨，但還是有很多朋友參加，旅北、旅外的花蓮人也紛紛趕回來，讓她備感溫暖、充滿力量。

    她說，這段時間看到許多朋友把手搖旗插在窗台前，並有更多人願意戴上榮耀花蓮口罩，還將紋身貼紙貼在身上、帽子、包包或是T-Shirt上，車體、店內等處也張貼大型海報，一起響應這場榮耀花蓮的運動。

    Kolas說，這場運動僅剩40多天，「我們絕對要繼續努力、持續堅持下去」，15日南區競總也即將成立，歡迎到場參加，給支持者彼此鼓勵打氣，南區這場將會是榮耀花蓮、重建花蓮的關鍵，請大家跟她一起拚下去。

    Kolas競選團隊表示，南區競總位於Kolas的玉里哈拉灣部落老家，地址為玉里鎮樂合里樂合39號，預計下午3點舉行，屆時將會邀請重量級人物到場站台，請民眾敬請期待。

    Kolas競選團隊指出，今年選舉不是一場選舉，是一場爭取自由民主、跨族群及政黨、世代的運動，更是一場全體花蓮人重新再定義花蓮的運動，現在需要大家的加入，成為Kolas的隊友，志工團召募中，共分線上活動「KO粉組」、現場活動「包貨組」及災後重建「重建組」，歡迎年滿20歲者至臉書填寫報名表。

    許多支持者戴上榮耀花蓮口罩支持Kolas 。（Kolas 競選總部提供）

    許多支持者戴上榮耀花蓮口罩支持Kolas 。（Kolas 競選總部提供）

    Kolas支持者發揮創意，將Kolas的紋身貼紙、人像貼在身上、帽子、包包及T-Shirt上，響應這場榮耀花蓮的運動。（圖擷取自Kolas 臉書）

    Kolas支持者發揮創意，將Kolas的紋身貼紙、人像貼在身上、帽子、包包及T-Shirt上，響應這場榮耀花蓮的運動。（圖擷取自Kolas 臉書）

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