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    太魯閣連續降雨 燕子口等多步道封閉

    太魯閣燕子口步道今早出現落石緊急封閉。（太管處提供）

    太魯閣燕子口步道今早出現落石緊急封閉。（太管處提供）

    2022/10/10 10:35

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕受到東北季風影響，花蓮縣連日降雨，太魯閣國家公園也因雨勢導致多個步道出現落石，管理處獲報後禁止遊客進入，其中燕子口步道今天早上緊急封閉，白楊步道則關閉1公里至2.1公里水簾洞處，待天候許可派員清除，安全無虞後擇期開放。

    太管處遊憩服務課長聶士詔說，管理處人員早上巡查燕子口步道時，在400公尺處發現落石，人車無法通行，因此緊急封閉，預計11日雨勢漸緩後，再清除落石，開放日期尚待評估後於官網公布。

    他說，天祥地區也因連日大雨，白楊步道後段持續落石，目前步道部分封閉，從1公里第2隧道口處封閉至2.1公里處的水簾洞，請前往白楊步道民眾注意封閉情況及小心自身安全。

    太管處表示，除白楊步道、燕子口封閉外，綠水步道也進行邊坡搶修作業採部分封閉，近日因天候狀況不穩定，轄內有些步道並未暢通，請遊客留意。

    雙十連假台8線中橫公路也湧入不少車輛，117.4公里處坍方災區採每天4時段管制放行，清晨不到6點，合歡派出所前管制站已有近百輛停等人車，等待7點通過長達300公尺坍方災區，由於現場雲霧瀰漫、能見度差，新城警方及公路總局第四區養護工程處，每天均派員到場手持紅旗，指引車隊通過。

    太魯閣白楊步道也因落石關閉1公里至2.1公里水簾洞處，禁止遊客進入。（太管處提供）

    太魯閣白楊步道也因落石關閉1公里至2.1公里水簾洞處，禁止遊客進入。（太管處提供）

    台8線中橫公路117.4公里處坍方災區採每天4時段管制放行，由於現場雲霧瀰漫、能見度差，新城警方派員到場手持紅旗，指引車隊通過。 （新城警方提供）

    台8線中橫公路117.4公里處坍方災區採每天4時段管制放行，由於現場雲霧瀰漫、能見度差，新城警方派員到場手持紅旗，指引車隊通過。 （新城警方提供）

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