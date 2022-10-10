Kolas接受澳洲媒體專訪 強調花蓮是守護國安前線

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka9日獲邀接受澳洲媒體專訪，被問及「為什麼參選花蓮，有何重要？」她強調，花蓮是守護國家安全的前線。（圖擷取自Kolas臉書）

2022/10/10 08:21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka的競選總部甫成立，9日獲邀接受澳洲媒體專訪，被問及「為什麼參選花蓮，有何重要？」她強調，花蓮是守護國家安全的前線。

Kolas先後擔任行政院及總統府發言人，其中總統府發言人一職，主要負責國際媒體新聞處理及回應，並多次在接受外媒專訪中，堅定表達台灣捍衛「國家主權」的立場。

辭職全心投入參選花蓮縣長後，8月初在美國聯邦眾議院議長裴洛西抵台時，也接受《CNN》連線專訪，重申「中國，不只是台灣或美國的問題，而是全世界都得面對的問題。任何國家都不應該『恐懼』另一個蠻橫專制的強權」。

Kolas競選總部在8日成立後，隔日就有澳洲媒體特地到花蓮專訪Kolas，詢問她為什麼要投入參選花蓮，花蓮是否有其重要性？Kolas強調，花蓮是守護國安的前線。

她說，花蓮是守護國家安全的前線，面對印太的前門，有太多基礎建設必須改善，不能輕忽。這裡的人民，值得更好。這是她參選的原因之一。也希望讓花蓮被看見。

針對參選花蓮縣長原因，Kolas在7月召開揚帆啟航「榮耀花蓮隊」記者會時，就公開提及守護花蓮「三安堡壘」理念，分別為捍衛國家安全、經濟安全及糧食安全。她說，花蓮獨具三安堡壘優勢，升級變身、重新定義，才能提升花蓮的地位跟價值。

Kolas說，花蓮有著在台灣得天獨厚的環境。首先，花蓮是全國面積最大行政區，不僅有重要軍事基地，守護台灣安全，更是台灣重要的糧倉。返鄉參選不是為了自己，而是為了許多想回到花蓮發展，想要留在花蓮的鄉親參選。

Kolas當時也說，她是史上第一位具原住民血統的花蓮縣長參選人，這是台灣進步價值的具體展現。透過跨族群、跨政黨，解決共同問題，相信自己不論在地方跟中央的政治歷練都很豐富，花蓮會在她的帶領下，有嶄新面貌。

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