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    首頁　>　花蓮縣

    讚Kolas從部落走到國際 退休校長偕母冒雨力挺

    致力推動原住民族教育的花蓮阿美族退休校長陳明珠，帶著母親冒雨力挺，還公開站台讚嘆Kolas，努力從部落走到國際，讓世界看見台灣。（陳明珠提供）

    致力推動原住民族教育的花蓮阿美族退休校長陳明珠，帶著母親冒雨力挺，還公開站台讚嘆Kolas，努力從部落走到國際，讓世界看見台灣。（陳明珠提供）

    2022/10/09 13:43

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka競選總部正式成立，她凌晨感動發文「這麼久以來努力，是希望花蓮長年的問題被外界看見。」致力推動原住民族教育的花蓮阿美族退休校長陳明珠，帶著母親冒雨力挺，還公開站台讚嘆Kolas，努力從部落走到國際，讓世界看見台灣，今天受訪時表示，要力薦她讓更多人看見「以花蓮為榮！」

    阿美族退休校長陳明珠說，她和年邁媽媽冒雨幫kolas造勢，如果大家在現場，就會知道kolas有多優秀。當立委時是國會評鑑第1名立委、當記者時是唯一被美國邀請及獲獎的人。目前當過行政院及總統府發言人的人，也是kolas，可以全程用英文對答國際媒體發問，並對國際及兩岸問題清楚傳達。

    她說，花蓮媒體幾乎沒有報導kolas相關新聞，更何況是她的優秀與傑出。她沒有任何家世依靠，從部落到國際，是一步一步的努力奠基出來。「我會竭盡所能的讓更多人認識她，肯定她。」

    陳明珠說，會極力推薦她，是因為kolas就住在她任職玉里鎮德武國小校長時，比德武國小更遠處的偏遠樂合部落。偏遠孩子樂觀積極向上，讓她深深佩服，從部落到國際談何容易。

    她說，競總成立時，風雨再大還是和年邁媽媽站出來。只是熱情已變成傷感，揮不去外縣市暗地裡對花蓮國的鄙視，表面都說花蓮是個好地方，其實就只是鄙視。「Kolas說榮耀花蓮」真的說中人們的心，那麼多年來，大家其實很自卑，抬不起頭，所以真的要想辦法以自己的故鄉為榮。選舉不是選一個站在自己立場的人，而是在推動台灣民主更細緻、更進步，否則不管過去多麼努力、優秀，依然又會回到原點。

    陳明珠感嘆，花蓮國的藍、花蓮王的藍，讓人悲傷。所以就隨心做事，希望這麼真誠的表達，能感動跟她一樣的人，呼籲大家不要客氣分享優秀的人才kolas，給更多人認識。

    花蓮阿美族退休校長陳明珠和年邁媽媽（中）冒雨幫kolas造勢，並公開站台。（陳明珠提供）

    花蓮阿美族退休校長陳明珠和年邁媽媽（中）冒雨幫kolas造勢，並公開站台。（陳明珠提供）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka競選總部正式成立，她凌晨感動發文「這麼久以來努力，是希望花蓮長年的問題被外界看見。」（陳明珠提供）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka競選總部正式成立，她凌晨感動發文「這麼久以來努力，是希望花蓮長年的問題被外界看見。」（陳明珠提供）

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