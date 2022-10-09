為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    花64線瑞港公路土石崩落 單線雙向通行

    受到東北季風影響，花蓮縣今天仍有局部大雨或豪雨，因連日降雨，多處道路出現落石中斷交通，目前陸續排除中。（警方提供）

    受到東北季風影響，花蓮縣今天仍有局部大雨或豪雨，因連日降雨，多處道路出現落石中斷交通，目前陸續排除中。（警方提供）

    2022/10/09 11:20

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕受到東北季風影響，花蓮縣今天仍有局部大雨或豪雨，因連日降雨，多處道路出現落石中斷交通，目前陸續排除中，其中花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，目前採單線雙向通行；雙十連假第2天，蘇花路廊車流順暢，時速平均可達60公里以上。

    鳳林警分局長簡龍宏表示，瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，阻礙單側道路通行，員警在現場放置三角錐警示用路人，瑞穗鄉公所及豐濱鄉公所於昨晚7點半通報坍方及損毀。

    他說，瑞穗所及港口所員警隨即分別在瑞港公路入口處（瑞穗端及豐濱端）執行預警性封路，今早8點解除封路管制，施工單位現場擺放交通錐及拉封鎖線警示，目前採單線雙向通行。

    花蓮縣政府表示，由於今日仍有豪雨特報，針對縣內土石流潛勢溪流警戒狀態，目前發布紅色警戒及黃色警戒共33條，影響3個鄉鎮、12個村里；截至昨晚，豐濱鄉八里彎部落、立德及復興部落已撤離，由豐濱鄉公所三樓安置19戶52人、新社國小安置11戶16人。秀林鄉佳民村、和平村、景美村、富世村、秀林村、崇德村也撤離完畢，收容42人。

    林務局花蓮林區管理處考量多條步道位處山區，恐落石及倒樹影響遊客安全，佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉步道、能高步道東段、森板步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺步道、八通關鹿鳴吊橋段步道等10條步道，即日起暫時封閉，待勘查無虞後擇期開放。

    公路總局表示，連假第2天，宜蘭花蓮地區天候狀況不佳，蘇花路廊整體運行順暢，車速約維持在60至70公里，預計中午過後逐漸湧現北返車潮。

    花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，目前採單線雙向通行。（警方提供）

    花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，目前採單線雙向通行。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大豪雨！花蓮瑞港公路泥流傾瀉，今早搶通單線
    2022/10/08 09:40

    大豪雨！花蓮瑞港公路泥流傾瀉，今早搶通單線
    中央補助花蓮8.4億 改善瑞港公路安全性
    2022/06/16 17:09

    中央補助花蓮8.4億 改善瑞港公路安全性

    3都豪宅聚落大比拚
    花蓮瑞港公路道路坍方 暫先實施單線通車
    2021/01/18 10:24

    花蓮瑞港公路道路坍方 暫先實施單線通車
    鄉道64線瑞港公路盼升省道 爭跳升惹議
    2016/11/02 06:00

    鄉道64線瑞港公路盼升省道 爭跳升惹議
    花蓮縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播