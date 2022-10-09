花64線瑞港公路土石崩落 單線雙向通行

受到東北季風影響，花蓮縣今天仍有局部大雨或豪雨，因連日降雨，多處道路出現落石中斷交通，目前陸續排除中。（警方提供）

2022/10/09 11:20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕受到東北季風影響，花蓮縣今天仍有局部大雨或豪雨，因連日降雨，多處道路出現落石中斷交通，目前陸續排除中，其中花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，目前採單線雙向通行；雙十連假第2天，蘇花路廊車流順暢，時速平均可達60公里以上。

鳳林警分局長簡龍宏表示，瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，阻礙單側道路通行，員警在現場放置三角錐警示用路人，瑞穗鄉公所及豐濱鄉公所於昨晚7點半通報坍方及損毀。

他說，瑞穗所及港口所員警隨即分別在瑞港公路入口處（瑞穗端及豐濱端）執行預警性封路，今早8點解除封路管制，施工單位現場擺放交通錐及拉封鎖線警示，目前採單線雙向通行。

花蓮縣政府表示，由於今日仍有豪雨特報，針對縣內土石流潛勢溪流警戒狀態，目前發布紅色警戒及黃色警戒共33條，影響3個鄉鎮、12個村里；截至昨晚，豐濱鄉八里彎部落、立德及復興部落已撤離，由豐濱鄉公所三樓安置19戶52人、新社國小安置11戶16人。秀林鄉佳民村、和平村、景美村、富世村、秀林村、崇德村也撤離完畢，收容42人。

林務局花蓮林區管理處考量多條步道位處山區，恐落石及倒樹影響遊客安全，佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道群、月眉步道、能高步道東段、森板步道、富源步道群、虎頭山步道、安通越嶺步道、八通關鹿鳴吊橋段步道等10條步道，即日起暫時封閉，待勘查無虞後擇期開放。

公路總局表示，連假第2天，宜蘭花蓮地區天候狀況不佳，蘇花路廊整體運行順暢，車速約維持在60至70公里，預計中午過後逐漸湧現北返車潮。

花64線瑞港公路6.7公里處邊坡大面積土石崩落，目前採單線雙向通行。（警方提供）

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