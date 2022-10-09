花蓮光復養牛場疑飄惡臭 環保局稽查要求改善

花蓮縣光復鄉一處養牛場，遭質疑偷排放牛隻糞便產生惡臭污染環境，環保局接獲陳情後，會同原住民行政處等單位稽查並要求改善。 （花蓮縣政府提供）

2022/10/09 10:54

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣光復鄉一處養牛場，因鄰近原住民部落，業者遭族人質疑偷排放牛隻糞便產生惡臭污染環境，環保局接獲陳情後，會同原住民行政處等單位稽查並要求改善，應確實將糞尿暫存槽蓋緊閉，避免異味擴散。

設置在光復鄉西富段、面積約4公頃的養牛場，比鄰馬佛等5個部落傳統領域，2020年曾遭地方抗議反對興建，但縣府因業者依法申請，核發執照飼養，部落族人近期質疑業者偷排放畜牧糞便導致環境惡臭，原預計今早發起抗議活動，但遇雨取消。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍說，針對民眾陳情仍有異味，已積極輔導業者，要求場內畜牧糞尿暫存槽加蓋，避免異味擴散，且畜牧糞尿每日經由密閉式全量回收清運至玉里璞石閣畜牧生質能源中心，經過厭氧處理後全量沼渣沼液澆灌，務必遵守相關環保規定、做好場內環境管理。

原民處長陳建村也說，養牛場附近居民，均希望縣府要求業者加強防護措施，不管是牛隻或飼料味道，都不應影響民眾日常生活，政府保障合法畜牧業者，同時也會顧及族人權益。

他說，業者飼養牛隻數量僅230頭，遠低於計畫原訂數量1000頭，就一定要落實不臭、不髒原則，且應積極採取敦親睦鄰行動，才可以達成環保與農業雙贏目標。

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