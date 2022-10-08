Kolas盼打破花蓮傅家家庭政治 國民黨：偏頗言論

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 今天下午在花蓮市中山公園舉行競選總部成立大會。（記者花孟璟攝）

2022/10/08 23:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka 今天下午在花蓮市中山公園舉行競選總部成立大會，邀請副總統賴清德、立委范雲、伍麗華、林靜儀等人站台助講，這幾天花蓮有豪雨特報，不過活動開始後雨勢就變小，賴清德致詞時期盼終結花蓮傅家的家族壟斷，他說，「傅家再大的威脅利誘也無法阻止我們，一定要追求我們的幸福、光明、尊嚴與勝利」。

賴清德說，Kolas回家鄉投入縣長選戰，蔡英文總統交負她的使命，是終結家族壟斷的政治情況，希望借重Kolas的專業和能力推動花蓮發展；Kolas若能擔任花蓮縣長，可以直接打電話給總統、副總統，行政院長，有辦法直接要求中央解決花蓮問題，沒必要像現在這樣砲打中央。

「Kolas也會是第一名的縣長」，賴清德說，Kolas當選長會讓縣民感到幸福與光榮，更會打破恐懼，讓花蓮人有自由自在表達意見的權利，還給花蓮自由空間，「傅家即便是再大的威脅利誘也沒辦法阻止我們」，呼籲縣民用選票把Kolas送進縣府，為花蓮開啟新頁。

而在去年立委補選打敗台中顏家的立委林靜儀致詞時也拿去年打破顏家家族政治的成功經驗，希望花蓮也能重演。她說，去年用勇氣、用努力、用相信民主的信仰跟精神，在大家幫助下，讓過去盤根錯節、從來沒有辦法改變的家族勢力，有機會鬆開來，讓地方人民喘一口氣，希望這次也能讓花蓮喘一口氣，讓最優質的Kolas 能夠成為各位最溫暖、最重要的那雙手，在所有花蓮鄉親需要幫忙的時候，不分族群、不分藍綠照顧所有花蓮人。

「所有資源是人民的，不是政治人物口袋拿出來的」，林靜儀說，家族政治不見的有問題，如果家族一切都只為人民服務，一切資源都是所有人民共享，而不是你的好朋友才拿的到，這樣子的家族政治沒有意見；但是當這個地方的家族政治變成了「人民要選擇聽誰講話會怕」、「人民要選擇參加什麼活動會怕」、「人民要擔心因為意見不一樣會不會拿不到幫忙、得不到資源」，這個家族政治就非常邪惡。

Kolas則說，這不只是選舉，今年是一場公民運動，是不投降運動，是反霸凌的運動，一場原住民認同的運動，更是一場要求開放政府、要求政府公開透明的運動，縣民必須要清清楚楚，要看見候選人的能力政見，希望大家一起拒絕家庭政治，這一票「投給自己、投給花蓮人」。

對於賴清德的說法，國民黨花蓮縣黨部回應指出，所謂的「家族政治」言論部分，其實是民進黨把內鬥搬到花蓮舞台，根本是賴清德在聲東擊西，指桑罵槐，民進黨內部多的是家族政治，像是可能與賴清德競選下任總統民進黨內提名的新北市的蘇貞昌家族不就是，再例如正競選高雄市長連任的陳奇邁家族，不都是顯明的例子，希望不要把民進黨派系鬥爭、族群分化帶到花蓮來；國民黨更批評總統蔡英文0918那天對花蓮災情不聞不問，沒有跟災區的花東縣長視訊。

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