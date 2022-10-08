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    首頁　>　花蓮縣

    罕見！ Kolas Yotaka競總成立 13位頭目站台力挺

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，今天冒雨在花蓮市成立競選總部，現場多達13位各鄉鎮頭目盛裝出席，讓特地來站台的賴清德有感而發「傅家再大的威脅利誘也無法阻止我們」。（讀者海人提供）

    民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，今天冒雨在花蓮市成立競選總部，現場多達13位各鄉鎮頭目盛裝出席，讓特地來站台的賴清德有感而發「傅家再大的威脅利誘也無法阻止我們」。（讀者海人提供）

    2022/10/08 20:49

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨徵召的花蓮縣長參選人Kolas Yotaka，今天冒雨在花蓮市成立競選總部，副總統賴清德也現身，看到現場多達13位各鄉鎮頭目盛裝出席，讓賴清德有感而發「傅家再大的威脅利誘也無法阻止我們」，賴清德呼籲花蓮鄉親，讓「每個階段都是第一名」的Kolas當縣長，相信她當縣長也是第一名的縣長。

    雖然昨天、今天花蓮發布豪大雨，Kolas競選總部大會仍吸引大批支持鄉親參加，即使因下雨滿地泥濘，仍不減熱情，除了民進黨在花蓮提名的「花蓮隊隊員」、以及後援會成員與幹部，還有立委范雲、伍麗華、林靜儀，客家委員會主委楊長鎮、原民會主委夷將·拔路兒陸續現身助講，相當熱鬧。

    造勢現場有玉里、富里、光復、玉里等13鄉鎮的頭目盛裝參加，玉里鎮春日部落頭目葉順明更上台公開替Kolas助講，葉順明說，他在桃園市擔任總頭目時，Kolas就是桃園市原民局長，她非常地照顧族人，所以他也要站出來支持Kolas。

    由於自傅崐萁2009年當選2任縣長、徐榛蔚接任，迄今14年都不曾有這麼多頭目公開參加民進黨的造勢場合，遑論公開拿麥克風助講，這讓賴清德有感而發，賴清德說，這是他看過最多頭目站出來的競選活動，「風雨沒有阻擋過我們、威脅利誘也沒有阻擋過我們，風雨只帶給我們更大的信心及力量」。

    賴清德說，Kolas是第一位歷任執政黨、行政院、總統府發言人的人，做過國會議員，資歷完整，每個階段都是第一名，Kolas了解國家政策，而且身經百戰，未來會以國家高度推動縣政。我們知道她每個階段都很傑出，表現一流，當縣長也一定是第一名。」

    花蓮發布豪大雨特報，副總統賴清德今天仍特地到花蓮，為黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka站台。（記者花孟璟攝）

    花蓮發布豪大雨特報，副總統賴清德今天仍特地到花蓮，為黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka站台。（記者花孟璟攝）

    賴清德（右）到花蓮替Kolas站台，與台上的後援會幹部、花蓮隊隊員擊掌致意。（記者花孟璟攝）

    賴清德（右）到花蓮替Kolas站台，與台上的後援會幹部、花蓮隊隊員擊掌致意。（記者花孟璟攝）

    賴清德為Kolas助講，現場群眾更在台下鼓動氣氛，尖叫加掌聲，希望讓原住民也能有機會當縣長。（記者花孟璟攝）

    賴清德為Kolas助講，現場群眾更在台下鼓動氣氛，尖叫加掌聲，希望讓原住民也能有機會當縣長。（記者花孟璟攝）

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