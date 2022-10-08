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    首頁　>　花蓮縣

    豪雨加上地震鬆動！六十石山道路崩成孤島 遊客勿上山

    六十石山產業道路5K處發生崩塌，因上下山道路都阻斷，山區再度變孤島。（玉里警分局提供）

    六十石山產業道路5K處發生崩塌，因上下山道路都阻斷，山區再度變孤島。（玉里警分局提供）

    2022/10/08 12:50

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕東半部昨晚（7日）到今天（8日）下起豪大雨，上月18日才歷經規模6.8地震的花蓮南區，震後山區土石鬆動，不但好不容易搶通的赤科山道路7K至8.25K再度落石，六十石山更因東竹、東里兩條產業道路都發生落石，目前是孤島狀態，目前警方已在六十石山上山出入口拉封鎖線，呼籲雙十連假的遊客暫勿上山。

    赤科山、六十石山雙十連假本來盼著有遊客到來，但地震後遊客變少，如今又因發生豪大雨，上山的產業道路又崩了，六十石山更因上下山的路全斷，成了孤島。玉里警分局指出，從台九線東竹進入的六十石山產業道路5K處，因昨晚豪大雨發生邊坡土石滑落，大石頭及樹枝掉落路面，由於降雨持續，竹田派出所副所長徐毅承、女警劉映君冒雨至現場勘查，也在六十石山路口處拉封鎖線及放置三角錐，管制民眾進入。

    六十石山下山的阿眉溪產業道路3.5K，同樣因地震及連夜豪雨嚴重坍方。玉里警分局指出，今天東里派出所已前往4K處拉封鎖線，管制人車進入。

    玉里赤科山目前產業道路7.4K到8.25K都有落石，玉里分局觀音派出所今天在3.7K處拉封鎖線及放置三角錐，請遊客暫勿上山，鎮公所預計天晴後將立即上山搶通。

    山區咖啡民宿業者李光濱冒險到8.25K查看，看到又崩了直搖頭，急呼籲雙十連假請遊客勿上山，或走竹林湖替代道路上山。他也建議，赤科山產業道路是山區居民經濟命脈，今年更因地震造成遊客受困在產業道路上，進退兩難，居民強烈建議在易崩塌路段興建明隧道，才能保障遊客、民眾的生命安全，因為「路斷了等於斷了活路」，希望中央、地方能重視。

    台九線通往六十石山的東竹產業道路路口，警方今天上午拉封鎖線、放三角錐，請民眾不要進入。（玉里警分局提供）

    台九線通往六十石山的東竹產業道路路口，警方今天上午拉封鎖線、放三角錐，請民眾不要進入。（玉里警分局提供）

    918地震讓赤科山產業道路修了20天還是無法通車，昨晚到今天又因持續下雨，8.25K處又開始落石。（李光濱提供）

    918地震讓赤科山產業道路修了20天還是無法通車，昨晚到今天又因持續下雨，8.25K處又開始落石。（李光濱提供）

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