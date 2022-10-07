大豪雨炸花蓮北區 秀林鄉和平村明停班停課

花蓮縣北區秀林鄉和平村下午降大雨，造成舊蘇花公路61公里處出現坍崩阻斷意外，和中至和仁路段緊急性封閉道路。（公路總局第四區養護工程處提供）

2022/10/07 22:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕受到東北季風影響及對流發展旺盛，花蓮北區秀林鄉今天下午開始降下豪雨，和平村出現三條土石流紅色警戒，秀林鄉公所指出，目前秀林鄉和平村進行疏散撤離中，收容站設置於和平村辦公處及和平國小二處，公所也在晚間十點宣布和平村明天停班停課一天。

公所指出，和中、和仁部落保全戶進行預防性或強制撤離，預計撤離人數及安置地點，和中部落保全戶120戶，實際居住349人，安置地點為和平國小大禮堂；和仁部落保全戶43戶，實際居住76人，安置地點為和平村辦公室2樓。

依據氣象局雨量資料，從今天上午10點到晚間10點，秀林鄉和中雨量觀測站12小時累積雨量已經達到289mm，其中下午2到3點時雨量每小時達到64mm。

縣府指出，依據水保局花蓮分局訊息，豪雨土石流及大規模崩塌警戒預報，花蓮縣共計發布紅色警戒3條，分布於秀林鄉和平村3條，目前請鄉公所針對強制保全戶進行撤離疏散工作；黃色警戒10條，分布於秀林鄉富世村2條、景美村2條、秀林村4條、崇德村2條。

另外，縣府指出，依據水利署監控訊息，花蓮縣豐濱鄉淹水一級警戒，石梯坪站1小時雨量達到73.5mm，豐濱鄉豐濱村（八里灣部落）、磯崎村、新社村（復興部落）、港口村、靜浦村，請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

因大雨花蓮縣秀林鄉和平村發布三條土石流潛勢溪流大規模崩塌警戒預報紅色警戒，公所針對區域內保全戶進行預防性或強制撤離。（秀林鄉公所提供）

因大雨花蓮縣秀林鄉和平村發布三條土石流潛勢溪流大規模崩塌警戒預報紅色警戒，公所針對區域內保全戶進行預防性或強制撤離。（秀林鄉公所提供）

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