大豪雨炸花蓮北區 秀林鄉和平村明停班停課
2022/10/07 22:38
〔記者王錦義／花蓮報導〕受到東北季風影響及對流發展旺盛，花蓮北區秀林鄉今天下午開始降下豪雨，和平村出現三條土石流紅色警戒，秀林鄉公所指出，目前秀林鄉和平村進行疏散撤離中，收容站設置於和平村辦公處及和平國小二處，公所也在晚間十點宣布和平村明天停班停課一天。
公所指出，和中、和仁部落保全戶進行預防性或強制撤離，預計撤離人數及安置地點，和中部落保全戶120戶，實際居住349人，安置地點為和平國小大禮堂；和仁部落保全戶43戶，實際居住76人，安置地點為和平村辦公室2樓。
依據氣象局雨量資料，從今天上午10點到晚間10點，秀林鄉和中雨量觀測站12小時累積雨量已經達到289mm，其中下午2到3點時雨量每小時達到64mm。
縣府指出，依據水保局花蓮分局訊息，豪雨土石流及大規模崩塌警戒預報，花蓮縣共計發布紅色警戒3條，分布於秀林鄉和平村3條，目前請鄉公所針對強制保全戶進行撤離疏散工作；黃色警戒10條，分布於秀林鄉富世村2條、景美村2條、秀林村4條、崇德村2條。
另外，縣府指出，依據水利署監控訊息，花蓮縣豐濱鄉淹水一級警戒，石梯坪站1小時雨量達到73.5mm，豐濱鄉豐濱村（八里灣部落）、磯崎村、新社村（復興部落）、港口村、靜浦村，請即時進行淹水通報及應變，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。