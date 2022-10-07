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    首頁　>　花蓮縣

    雨炸花蓮！舊蘇花和中到和仁封閉 秀林和平村土石流紅色警戒

    台9丁線（舊蘇花）61.3K發生土石流造成雙向阻斷，由於現場多處雨瀑並夾雜土石流持續滑落，目前緊急性封閉和中到和仁路段。（公路總局第四區養護工程處）

    台9丁線（舊蘇花）61.3K發生土石流造成雙向阻斷，由於現場多處雨瀑並夾雜土石流持續滑落，目前緊急性封閉和中到和仁路段。（公路總局第四區養護工程處）

    2022/10/07 19:59

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地區晚間降下大雨，公路總局第四區養護工程處指出，台9丁線（舊蘇花）61.3K發生土石流造成雙向阻斷，現場出現多處雨瀑、夾雜土石流持續滑落，目前緊急性封閉和中到和仁路段，預計明天上午7點搶通恢復通行；所有車輛（包含白牌機車）請改行駛台9線蘇花改中仁隧道路段。

    公路總局四區處指出，現場雨勢不斷，夜間視線不佳，現場搶災人員機具已退避安全地點，將在明天清晨進場搶修，台9丁線（舊蘇花）和中到和仁路段封閉期間，車流將改行駛台9線蘇花改中仁隧道路段，白牌機車預計今晚8點分別在和平及和仁火車站集結，晚間8點半，採前導後護行駛蘇花改，而載運危險物品車輛，預計明天7點搶通後開放通行。

    花蓮新城警分局指出，和平派出所員警下午3點半巡邏行經台9線147公里處和平火車站前，發現道路積水，積水高度已到膝蓋，員警見狀立即通知工務段人員到場處理，員警也冒雨協助工務段人員排除，經警方與工務段人員的努力，積水情形有稍微改善，分局長林育旺呼籲，花蓮下起豪大雨，易造成邊坡土石鬆動，如遇豪大雨時，用路人行車時速不宜過快，倘發現路況異常，務必減速慢行，以維交通安全。

    另外，因應強降雨，秀林鄉和平村已有3處土石流潛勢溪流發布紅色警戒，花蓮縣政府指出，依據中央氣象局預測雨量，入夜後秀林鄉可能達紅色警戒發布標準，縣府已依標準作業程序聯繫秀林鄉公所進行預防性疏散，籲請民眾留意自身安全，避免到山區、海邊等區域。

    花蓮今天下午開始到晚間發生強降雨，新城警分局和平派出所員警下午三點半巡邏行經台9線147公里處和平火車站前，發現道路積水，積水高度已到膝蓋。（新城警分局提供）

    花蓮今天下午開始到晚間發生強降雨，新城警分局和平派出所員警下午三點半巡邏行經台9線147公里處和平火車站前，發現道路積水，積水高度已到膝蓋。（新城警分局提供）

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