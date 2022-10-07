遭批重建資訊不透明 徐榛蔚：感恩慈濟協助修復40處民宅

Kolas今天到玉里鎮春日國小關心小朋友，也向遠從台南趕到花蓮煮日本拉麵給小朋友吃的日本人野崎孝男致謝。（記者花孟璟攝）

2022/10/07 19:07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka明天要成立北區競選總部，今天也下玉里鎮關心災區兒童，談到災區狀況，Kolas說「最常接到的求救，是災民苦無門路管到可以諮詢」，被貼紅黃單後何時重建進度都不知道。花蓮縣長徐榛蔚今天則是前往南區玉里富里勘災，關心慈濟及台積電的修復狀況，徐榛蔚指出，感恩慈濟目前已協助修復約40戶民宅。

災民到底得到幫助了嗎？挑戰現任徐榛蔚的民進黨參選人Kolas Yotaka砲火猛烈，Kolas今受訪說，Kolas榮耀小隊的志工第一時間最常接到的求救，就是災民苦無門路、找不到諮詢管道。災民對於會不會有人勘災？貼了紅黃單該怎麼辦？也不知道打電話給誰、到底要問哪個人，才能解決他的疑慮及焦慮。

Kolas認為，這對人民是非常殘忍的，政府主管機關必須跟人民有容易溝通的管道，「不管重建現階段可以做到哪個程度，民間資源、縣府資源還有那些能做、不能做，第一時間都要公開透明、誠實且如實讓災民知道，災民才會有心理準備。

她說，Kolas榮耀花蓮志工們目前包含土木技師、建築師的志工團隊要做的服務，包括提供災區勘災、鑑定，提供第一時間的專業建議，第二要成為橋梁，所有資訊跟求救訊息也可以傳遞給相關機構，設法解除民眾的憂慮和緊張感「本來就是政府應有的SOP」。

花蓮縣長徐榛蔚今天則前往玉里鎮、富里鄉會勘，關心慈濟在玉里鎮泰昌里魏家、啟模里范家的受損房屋施工情形，住家圍牆及頂樓水塔倒塌的魏姓屋主表示，感謝縣府及慈濟基金會的用心；另啟模里范家房子已修好，惟范姓屋主行動不便，慈濟允諾將銜接醫療協助。慈濟基金會主任王運敬說，協助修繕的過程當中，如有慈善關懷以及醫療照顧的需求，將可協助中長期的銜接。

縣長徐榛蔚說，918地震重創南區3鄉鎮，感恩慈濟目前已協助修復約40戶民宅，「每間民宅的修繕很到位，超乎鄉親預期」，不僅修好房子，也一併整理房屋週邊及排水溝，讓「家人們的心豁然開朗」。她強調，縣府和台積電、慈濟志工齊心幫助災區復建，加快重建的速度，讓鄉親能盡早回歸正常生活。

花蓮縣長徐榛蔚（右二）會同慈濟基金會，勘查受災戶房屋修繕情況。（花蓮縣府提供）

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