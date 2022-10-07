遭批重建資訊不透明 徐榛蔚：感恩慈濟協助修復40處民宅
〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka明天要成立北區競選總部，今天也下玉里鎮關心災區兒童，談到災區狀況，Kolas說「最常接到的求救，是災民苦無門路管到可以諮詢」，被貼紅黃單後何時重建進度都不知道。花蓮縣長徐榛蔚今天則是前往南區玉里富里勘災，關心慈濟及台積電的修復狀況，徐榛蔚指出，感恩慈濟目前已協助修復約40戶民宅。
災民到底得到幫助了嗎？挑戰現任徐榛蔚的民進黨參選人Kolas Yotaka砲火猛烈，Kolas今受訪說，Kolas榮耀小隊的志工第一時間最常接到的求救，就是災民苦無門路、找不到諮詢管道。災民對於會不會有人勘災？貼了紅黃單該怎麼辦？也不知道打電話給誰、到底要問哪個人，才能解決他的疑慮及焦慮。
Kolas認為，這對人民是非常殘忍的，政府主管機關必須跟人民有容易溝通的管道，「不管重建現階段可以做到哪個程度，民間資源、縣府資源還有那些能做、不能做，第一時間都要公開透明、誠實且如實讓災民知道，災民才會有心理準備。
她說，Kolas榮耀花蓮志工們目前包含土木技師、建築師的志工團隊要做的服務，包括提供災區勘災、鑑定，提供第一時間的專業建議，第二要成為橋梁，所有資訊跟求救訊息也可以傳遞給相關機構，設法解除民眾的憂慮和緊張感「本來就是政府應有的SOP」。
花蓮縣長徐榛蔚今天則前往玉里鎮、富里鄉會勘，關心慈濟在玉里鎮泰昌里魏家、啟模里范家的受損房屋施工情形，住家圍牆及頂樓水塔倒塌的魏姓屋主表示，感謝縣府及慈濟基金會的用心；另啟模里范家房子已修好，惟范姓屋主行動不便，慈濟允諾將銜接醫療協助。慈濟基金會主任王運敬說，協助修繕的過程當中，如有慈善關懷以及醫療照顧的需求，將可協助中長期的銜接。
縣長徐榛蔚說，918地震重創南區3鄉鎮，感恩慈濟目前已協助修復約40戶民宅，「每間民宅的修繕很到位，超乎鄉親預期」，不僅修好房子，也一併整理房屋週邊及排水溝，讓「家人們的心豁然開朗」。她強調，縣府和台積電、慈濟志工齊心幫助災區復建，加快重建的速度，讓鄉親能盡早回歸正常生活。