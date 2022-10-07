為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    免費洗車換支持！花蓮首件賄選案 鳳林鎮里長參選人起訴

    2022/10/07 16:09

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書發文提供 「免費洗車」勞務方式，向該里有投票權選民行求期約不正利益，請求投票支持，並限定選民，檢方今天依涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件提起公訴。

    花蓮地檢署指出，被告許姓里長參選人在今年8月14日，在「鳳林幫」臉書社團網頁，公開發布「票投許○○、免費幫你洗車」之文字及5張車輛清洗後照片，並在網友詢問可否服務其他里民、免費洗車有無期限等事項時，留言回覆「不在服務範圍內」、「局限鳳仁里」等語。

    檢察官陳宗賢指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局及所屬鳳林分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊，約談許姓里長及相關人，檢方認為被告以提供免費洗車的勞務不正利益為代價，公開對該選區里民行求賄選，藉此尋求投票支持，涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人行求不正利益賄選罪嫌。

    當地居民說，許男在當地是任技術人員，並非洗車業，參選人幫忙洗車尋求支持過去也沒見過，但許男年紀很輕，可能想發揮創意吸引選民注意。檢方呼籲，任何型態的賄選行為，檢警調都會嚴查速辦，期望所有候選人均應乾淨參選，以公平、公正之方式從事各項競選活動，共同端正選風。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疑辦餐會涉賄選 高市議員參選人10萬元交保
    2022/10/07 15:59

    疑辦餐會涉賄選 高市議員參選人10萬元交保
    湖口鄉長參選人鄭士榤與2名樁腳涉現金買票 法院裁定收押禁見
    2022/10/01 14:19

    湖口鄉長參選人鄭士榤與2名樁腳涉現金買票 法院裁定收押禁見

    規劃用心 細節成就好宅 自住客最愛
    新竹查獲首樁現金買票 湖口鄉長參選人鄭士榤等3人被聲押
    2022/10/01 07:24

    新竹查獲首樁現金買票 湖口鄉長參選人鄭士榤等3人被聲押
    民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今登記參選
    2022/09/01 14:33

    民進黨花蓮市長參選人謝豪杰今登記參選

    全國電子週年慶 大家電73折起
    花蓮縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播