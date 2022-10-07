免費洗車換支持！花蓮首件賄選案 鳳林鎮里長參選人起訴

2022/10/07 16:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書發文提供 「免費洗車」勞務方式，向該里有投票權選民行求期約不正利益，請求投票支持，並限定選民，檢方今天依涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件提起公訴。

花蓮地檢署指出，被告許姓里長參選人在今年8月14日，在「鳳林幫」臉書社團網頁，公開發布「票投許○○、免費幫你洗車」之文字及5張車輛清洗後照片，並在網友詢問可否服務其他里民、免費洗車有無期限等事項時，留言回覆「不在服務範圍內」、「局限鳳仁里」等語。

檢察官陳宗賢指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局及所屬鳳林分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊，約談許姓里長及相關人，檢方認為被告以提供免費洗車的勞務不正利益為代價，公開對該選區里民行求賄選，藉此尋求投票支持，涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人行求不正利益賄選罪嫌。

當地居民說，許男在當地是任技術人員，並非洗車業，參選人幫忙洗車尋求支持過去也沒見過，但許男年紀很輕，可能想發揮創意吸引選民注意。檢方呼籲，任何型態的賄選行為，檢警調都會嚴查速辦，期望所有候選人均應乾淨參選，以公平、公正之方式從事各項競選活動，共同端正選風。

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