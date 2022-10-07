感念昔日311出手相助 住在台南的日本人衝花蓮災區煮拉麵給孩子吃

野崎孝男（右二）、民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（右一）今天到春日國小煮日本拉麵請小朋友吃，不忘叮嚀小朋友多吃點。（記者花孟璟攝）

2022/10/07 16:34

〔記者花孟璟／花蓮報導〕儘管日本311地震都過了11年，為了感謝台灣，在台灣開拉麵店的日本人野崎孝男，上月看到參選花蓮縣長的好朋友Kolas Yotaka在臉書PO出918地震災情慘況照片，今天從台南直衝花蓮重災區玉里鎮春日國小，現煮拉麵招待小朋友吃，結果剛吃完馬上又發生4級地震。野崎說，看到小孩子們臉上滿足的表情，他很開心能夠回饋台灣人對日本的愛心。

玉里鎮春日國小在0918地震時學校2樓穿廊垮掉，災情慘重，為此在台南開拉麵店的野崎孝男與2位拉麵志工，今天一大早開車6小時到玉里，早上10點鐘就到學校做準備，現場烹煮豚骨拉麵給全校將近50個小朋友吃；攻讀成功大學研究所的日本人辻浦弘道也從台南騎機車到花蓮來幫忙準備！

「今天午餐吃日本拉麵」！為此學校還暫停一次營養午餐，從來沒吃過日本拉麵的孩子們滿心期待，煮好的拉麵上有大塊叉燒、美味配菜，只見小朋友高高興興地把拉麵端回教室，津津有味地大口品嘗，還吃到麵條黏在臉上，模樣十分可愛。民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也到春日國小向野崎孝男表達謝意，2人還不忘招呼孩子們「好吃嗎？多吃一點，還可再來一碗喔」！

身兼台南市日本人協會理事長、也是台南市政府日本外交顧問的野崎孝男說，台灣朋友曾在2011年東日本大地震時幫助日本人，這次他看到新聞報導，又從好友Kolas的臉書看見春日國小嚴重的倒塌災情，馬上就想著怎樣來安慰、鼓勵小朋友。他說，很感謝Kolas讓他知道孩子的需要，今天看到小朋友吃拉麵時高興的臉龐，讓他感覺日本人也可以做到回饋。

玉里鎮春日國小師生災後在家線上學習一週才返校上課，結果中午拉麵剛吃完不久午休，中午1點多花蓮又發生規模4.5地震，當下孩子們紛紛躲在桌子下、震後立即從教室跑到操場疏散，秩序井然讓大家都稱讚。

Kolas說，野崎先生在她的臉書看到災情後，主動表達關切，因為同樣在地震帶的日本，對台灣地震特別有同感，再遠也要把好吃的日本拉麵端到災區孩子面前，雪中送炭的動作令人感動！Kolas也主張，台灣的東部必須跟日本包括沖繩、往太平洋的區塊有更深度連結，不管是經貿或文化、體育各方面，台日之間民間交流密切，受益的也會是花蓮人。

野崎孝男殷殷詢問孩子「我煮的拉麵好吃嗎」？孩子們異口同聲答「好好吃」，讓野崎開心「感謝你們喜歡」。（記者花孟璟攝）

校方也頒發感謝狀給野崎孝男（左一）、現場來幫忙的台南日本人協會辻浦弘道（左二）野崎說，都要感謝Kolas Yotaka（右一）讓他知道災區小朋友的需要。（記者花孟璟攝）

在台經營拉麵店的野崎孝男先生在春日國小災區煮拉麵，免費招待小朋友吃。（記者花孟璟攝）

Kolas到春日國小陪伴小朋友吃拉麵，小朋友喜孜孜地把煮好的拉麵端回教室享用。（記者花孟璟攝）

野崎孝男及拉麵志工們在春日國小現煮拉麵，連日來辛苦的學校人員也有拉麵可以吃。（記者花孟璟攝）

春日國小幼兒園小朋友第一次吃日本拉麵，稀哩呼嚕地品嘗有滋有味。（讀者提供）

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