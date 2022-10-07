918震後20天還在崩！赤科山繼續清除道路落石 通車尚待評估

赤科山產業道路在地震後多次崩塌，預計今天傍晚可搶通，不過因山區邊坡還不穩定，是否在雙十節假期通車還需要評估。（玉里鎮公所提供）

2022/10/07 10:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0918地震造成花蓮玉里鎮通往金針花園區的赤科山產業道路柔腸寸斷，從6.75K到8.25K處持續多次崩塌，水保局及鎮公所派機具搶修，卻是搶修了又崩、崩了再修，到場會勘的玉里代理鎮長江東成說，原定6日通車的道路，預估今天傍晚可全數清理完路面落石，但因邊坡仍有持續落石疑慮，雙十假期能否開放通行還要再審慎評估。

0918地震當天下午，剛巧有10輛左右的9人座接駁車正在下山半途，突然間天搖地動造成赤科山產業道路邊坡崩塌，車輛前方、後方都有落石阻路，遊客進退不得而受困，隔天凌晨才陸續將人救出，農委會主委陳吉仲災後也到赤科山道路了解災情，繞道從竹林道路上赤科山再往高寮方向下山，好不容易才到崩塌點視察，也當場指示全力協助搶通！

不過從地震以來，水保局花蓮分局、公路總局都調派機具協助搶修，玉里鎮公所昨天早上由鎮長江東成、建設課課長葉佳棋到場勘查，然而原訂昨天傍晚可清除落石、搶通的產業道路，昨天下午1時左右於7.4K又有新的落石產生，水保局花蓮分局正持續全力搶通中。

鎮公所指出，今天早上6.75K處又出現第3次崩塌，水保局花蓮分局把昨天派往7.4K處修路的機具，又回頭清運6.75K、8.25K，為加速搶通作業，也加派機具從竹林湖產業道路支線上山，希望上、下分頭往中間推進搶通，預計今天下午5時可將沿線石塊清除完成。

江東成說，感謝連日來辛勤搶通的水保局花蓮分局及工作人員，雖然地震後玉里鎮沒有降雨天氣，崩塌情況仍持續發生，造成搶修困難，至於雙十連假是否開放通行，坍塌情形持續發生，為確保民眾安全仍待審慎評估及研議，呼籲民眾假期期間遵守管制規定。

赤科山產業道路在地震後多次崩塌，預計今天傍晚可搶通，不過因山區邊坡還不穩定，是否在雙十節假期通車還需要評估。（玉里鎮公所提供）

原定6日通車的道路，預估今天傍晚可全數清理完路面落石，但因邊坡仍有持續落石疑慮，雙十假期能否開放通行還要再審慎評估。。（玉里鎮公所提供）

原定6日通車的道路，預估今天傍晚可全數清理完路面落石，但因邊坡仍有持續落石疑慮，雙十假期能否開放通行還要再審慎評估。（玉里鎮公所提供）

赤科山產業道路柔腸寸斷，從6.75K到8.25K處持續多次崩塌，水保局及鎮公所派機具搶修。（玉里鎮公所提供）

赤科山產業道路柔腸寸斷，從6.75K到8.25K處持續多次崩塌，水保局及鎮公所派機具搶修。（玉里鎮公所提供）

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