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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮縣長肖像三節米走入歷史？ 縣府：研議改發物資券

    花蓮縣今年中秋節發放的「幸福花蓮三節白米」，不是直接印縣長玉照，改用藝術圖案，不過2包重達6公斤的白米還讓民眾自己騎機車去領，也有民眾反映不便民。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣今年中秋節發放的「幸福花蓮三節白米」，不是直接印縣長玉照，改用藝術圖案，不過2包重達6公斤的白米還讓民眾自己騎機車去領，也有民眾反映不便民。（記者花孟璟攝）

    2022/10/06 20:14

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣從2009年傅崐萁當選花蓮縣長後，已連續13年發放「三節生活物資」白米，不過多年來幾次被批評「不是送花蓮米」。縣府社會處今天在花蓮縣議會工作報告上提到「明年可能不發米了」，為求便民，初步研議明年起改以發放「物資券」替代。

    花蓮縣議員徐雪玉今在議會說，縣府發三節物資白米希望能夠採更加便民的措施，若戶籍地、居住地不一樣，希望讓民眾以居住地為主，因日前有民眾陳情，長輩戶籍在壽豐鄉水璉村，但實際住在壽豐村，為了領取只好長途騎機車，會有安全顧慮。

    對此花蓮縣社會處長陳加富說，幸福三節物資發放已實施13年，每戶每次是發放2包的3公斤裝白米，針對議員建議，目前也在研究明年起有可能改發「物資券」，主要是為了便民起見，領取民眾不必再提著重重的米回家，也不用跑到發放地點，發放方式也會改善；另一考量是三節米長期無法使用在地的花蓮米，原因是標案無法克服採購法規定。

    花蓮雖是盛產稻米的大縣，但每年的幸福花蓮三節米都是發西部米。陳加富說，花蓮每年採購三節白米的總預算是1400多萬元，雖議員也曾建議「改發花蓮生產的米」，但受限於採購法規定，白米非產地獨一無二的特殊品項，各縣市都有出產，所以不能指定產地。

    社會處指出，目前考慮改發物資券，由於一包米100多元、每戶年發6包，縣府也考慮把省下的行政作業費用加進去，提高物資券價值，讓民眾以領取物資券方式就近採購，也有更多元選擇，不會只有米可以拿。

    自傅崐萁當選花蓮縣長，從2010年開始每年的農曆春節、端午、中秋前夕，縣府都在各鄉鎮針對縣內1萬多戶低收入戶，舉辦集中式、定點領取的「幸福花蓮三節生活物資」發放，由縣長親自逐一發放給排隊民眾，民眾如不克到場，也可一週內到鄉鎮公所領米。包裝上面除了印上縣長照片，底下也會印上「花蓮縣長傅崐萁／徐榛蔚關心您」字樣，曾送過沙拉油、白米等，13年來只有2018年蔡碧仲代理花蓮縣長時，白米改以專人送到府，前兩年疫情期間也都照常辦理定點發米。

    花蓮縣政府每年在三節前夕在各鄉鎮舉辦定點發米的場景，明年可能走入歷史。圖為今年吉安鄉發放場地在吉安國小，工作人員將白米一包包排在桌上，由縣長徐榛蔚親自一一發給低收入戶。（縣府提供）

    花蓮縣政府每年在三節前夕在各鄉鎮舉辦定點發米的場景，明年可能走入歷史。圖為今年吉安鄉發放場地在吉安國小，工作人員將白米一包包排在桌上，由縣長徐榛蔚親自一一發給低收入戶。（縣府提供）

    花蓮縣政府連續13年發「幸福花蓮三節物資」白米，今年中秋節白米在九月初由縣長徐榛蔚「各鄉鎮跑透透」發米，明年這畫面可能絕響，目前也研議改為發放物資券。（縣府提供）

    花蓮縣政府連續13年發「幸福花蓮三節物資」白米，今年中秋節白米在九月初由縣長徐榛蔚「各鄉鎮跑透透」發米，明年這畫面可能絕響，目前也研議改為發放物資券。（縣府提供）

    花蓮縣「幸福花蓮生活物資」米，年花1400多萬預算採購，不過因採購法限制白米非特殊品項，不能限制產地，因此連續好幾年都由西部米商得標，使用的白米自然不是花蓮米，圖為傅崐萁縣長年代的包裝，上面印有傅、徐夫妻照片。（資料照）

    花蓮縣「幸福花蓮生活物資」米，年花1400多萬預算採購，不過因採購法限制白米非特殊品項，不能限制產地，因此連續好幾年都由西部米商得標，使用的白米自然不是花蓮米，圖為傅崐萁縣長年代的包裝，上面印有傅、徐夫妻照片。（資料照）

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