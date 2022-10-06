獨家》具夜視功能 3架空勤重裝黑鷹直升機進駐花蓮神鷹基地

3架空勤重裝型黑鷹直升機編隊飛抵花蓮，順利進駐神鷹基地。（記者游太郎攝）

2022/10/06 16:31

〔記者游太郎／花蓮報導〕內政部空勤總隊3架配備有軍規紅外線熱顯像儀的重裝型黑鷹直升機，今天下午編隊進駐花蓮神鷹基地，未來將執行日、夜間海上搜救等任務部署，搜救範圍將擴及台灣北部飛航情報區範圍，展現出重裝型黑鷹直升機的投資、部署效益。

6架配備有軍規紅外線熱顯像儀的黑鷹直升機，去年10月運抵台灣交機後，經過1年執行空勤機組員差異訓練及飛行任務訓練後，重裝型空勤黑鷹直升機已確定未來的部署運用方式，除了3架長駐高雄駐地外，另3架將在2026年駐防台北松山基地，但因廠棚設備尚未完備，這3架決定先部署在花蓮，就近支援北台灣的夜間搜救任務。

空勤官員指出，重裝型的空勤黑鷹要進駐台北松山基地，必須先解決松山駐地現有棚廠及備勤空間不足等問題，為了提升北部地區空中救災能量，行政院核定在松山機場區域內，斥資27億6702萬1千元興建空勤黑鷹直升機新型專用棚廠，預計2026年度完工啟用。

松山基地重裝黑鷹直升機用棚廠完工啟用後，屆時台灣本島南北端將各有3架重型黑鷹直升機駐守，這型直升機加裝了軍規等級紅外線熱顯像儀丶內輔助油箱等6項新型裝備，可執行日、夜間海上搜救的任務範圍，將擴及台灣飛航情報區範圍，展現出重裝型黑鷹直升機的投資及部署效益。

官員指出，重裝型空勤黑鷹直升機加裝的配備中，以軍規等級「前置紅外線顯像儀FLIR」最昂貴，光1具前置紅外線熱顯像儀（FLIR），價格就高達1億1千餘萬元。這項裝備屬於最新的第三代，比空軍救護隊直升機現正使用的第二代還要好，主要用於海上及夜間搜救使用。

第三代的「前置紅外線顯像儀FLIR」，可以在環境溫度與被搜救人員體溫相差極少的狀況下，機上顯像儀就可以產生顯像，不致因為海上波浪而干擾，這對在廣闊海域上搜救人員具有相當大的幫助。

空勤花蓮神鷹基地原駐防編號701、704兩架黑鷹直升機，今天上午7時30分先後起飛移防至高雄駐地，挪出來的棚廠等空間，轉由高雄移防的編號711、713、715等3架重裝直升機使用。

空勤花蓮神鷹基地由一大隊三中隊駐防，3架重裝型黑鷹直升機下午1時17分自高雄小港國際機場起飛，由空勤總隊長井延淵領軍、一大隊三中隊隊長吳昆釗擔任機組領隊，下午2時43分以編隊方式平安降落空軍花蓮機場內的神鷹基地。

空勤重裝型黑鷹直升機飛越空軍花蓮基地加溫坪上空。（記者游太郎攝）

3架重裝型黑鷹直升機編隊緩緩降落空軍花蓮基地跑道。（記者游太郎攝）

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