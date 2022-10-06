918震災後半個月沒人通知重建進度 災民怨被踢皮球

玉里鎮圓環的老舊木屋雖然已貼紅單，居民投訴不清楚重建期程，「問縣府說是慈濟認養，里長說還要等通知」，有如被踢皮球。（記者花孟璟攝）

2022/10/06 15:33

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0918池上地震，花蓮重災區玉里鎮上包括紅、黃單多達41戶，一般損壞的建築物也超過200多戶，住在玉里圓環旁的紅、黃單戶抱怨「都過了半個月」，沒收到正式公文交代後續安置、也不知道接下來拆除及重建進度，問縣府、問鎮公所都說「等慈濟、台積電處理」，有進度會通知，災民好像皮球一樣被踢來踢去！

玉里圓環附近紅黃單受災戶向本報投訴，由於房屋有立即危險，居民被要求不要再住，但是已過了十天半個月，災民沒有收到任何正式函文交代後續處理方式，沒有人來後續追蹤這些危樓。

受災災民說，紅黃單戶都有單號，但迄今都不知道拆除或重建進度到哪裡？災民什麼時候應把房子清理好、何時要拆、以後怎麼重建？需要多久才能回家，通通沒有答案，詢問縣府只回說「紅黃單由慈濟處理」，政府不好介入，鎮公所則要有需求的民眾找里長，但里長又說「請民眾回家等通知」，催促也不行，「我們好像皮球被踢來踢去」。

重災區之一玉里鎮松浦里福音部落陳小姐說，居民多為長輩，地震後完全不知道怎麼辦，也不懂得有什麼補助可申請？需要什麼文件？尚未鑑定的房子至少有10戶，「部落需要有更多人來關心」。

她說，有些房子被貼紅單、黃單，後續怎麼處理不清楚，有些住戶等不及，自己先花錢修補裂痕。另一位年長住戶蘇女士也說，房屋牆壁、地基裂開，怕雨水滲進去底下房子地基會有危險，里長也沒來關心，希望能趕快有人幫忙。

玉里鎮代理鎮長江東成說，玉里鎮重災區松浦里紅單9戶、黃單4戶 ，全鎮目前紅單戶21戶、黃單20戶，共計41戶，紅單、黃單戶由慈濟基金會認養重建。他說，松浦里已有紅單民宅拆除，但紅、黃單戶的重建不是短時間能完成，震後部分無處借住者有安排民宿，由於政府針對借住親友住處的災民，只要有簽租約就有長期的租金補貼，這部分也會請里長趕快跟住戶宣導說明，以儘快造冊補助。

除了紅黃單戶，玉里鎮一般震損的房屋目前列冊231戶，江東成說，如先前沒有被勘查列冊，請受災戶趕快與里長聯絡，將提報縣府、盡快找建築、土木技師查看，不要讓鄉親覺得被遺漏。

江東成也說，一般震損的房屋由台積電、慈濟分區認養，台積電認養區包括玉里鎮大禹里、國武里及縣道193沿線德武到樂合共8個里，其餘7里為慈濟基金會認養，由於勘災到實際施工會有時間差，希望大家諒解；如有鄉親已經先僱工處理，可提供施工前後照片、估價單給里長，都可以照標準補助。

玉里鎮圓環旁被貼危險建築紅單的老舊木屋，不過屋內還有許多東西沒收拾，也未被通知何時要拆。（記者花孟璟攝）

玉里鎮紅單戶民宅內屋頂天花板掉落、結構受損被貼危險建築紅單，因不知道何時拆，物品都還沒清空。（記者花孟璟攝）

玉里鎮松浦里民宅地坪龜裂。（記者花孟璟攝）

玉里鎮松浦里福音部落震損，需要外界協助。（居民提供）

玉里鎮松浦里福音部落的紅單戶，房子牆柱被震到東倒西歪，但到底何時要拆，災民說還沒被通知。（居民提供）

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