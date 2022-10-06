花蓮檢警再抓現金賄選 秀林鄉一村長及樁腳等3人被收押

花蓮縣秀林鄉王姓村長參選人涉嫌透過樁腳，以現金每人2000元向選區有投票權的選民多人行求、期約及交付賄賂，並請求投票支持，花蓮地檢署指揮新城警分局、移民署花蓮縣專勤隊及花蓮憲兵隊持法院核發的搜索票進行搜索，王姓村長參選人、陳姓、游姓樁腳等3人涉嫌賄選遭法院羈押獲准。（資料照）

2022/10/06 11:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉王姓村長參選人涉嫌透過樁腳，以現金每人2000元向選區有投票權的選民多人行求、期約及交付賄賂，並請求投票支持，花蓮地檢署指揮新城警分局、移民署花蓮縣專勤隊及花蓮憲兵隊持法院核發的搜索票進行搜索，王姓村長參選人、陳姓、游姓樁腳等3人涉嫌賄選遭法院羈押獲准。

花蓮地檢署指出，檢警接獲檢舉後，由檢察官黃蘭雅指揮新城警分局、移民署花蓮縣專勤隊及花蓮憲兵隊，針對秀林鄉王姓村長參選人住處等共14個地點執行搜索，並通知王姓村長參選人及可疑受賄民眾共34人到案，同時查扣現金及自動繳回不法所得共38萬1000元。

檢方指出，王姓村長參選人涉嫌在登記參選後，透過多名樁腳以每票現金2000元，分別向該選區有投票權的選民多人行求、期約及交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌。經檢警多日蒐證，案經檢察官訊問後，認被告王姓村長參選人、陳姓、游姓樁腳等三人，共同涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求、期約及交付賄賂犯罪嫌疑重大，昨向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，買票賄選涉犯重罪，協助候選人買票賄選者，也會成立投票行賄罪共同正犯，切勿以身試法；民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人的身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，希望全民共同端正選風，提升民主政治。

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