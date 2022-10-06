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    台鐵花東線玉里－富里仍中斷 目標明年1/18恢復通車

    台鐵花東線新秀姑巒溪橋受損嚴重，目標明年1月18日恢復通車，修復經費約2.6億元。（資料照，台鐵局提供）

    台鐵花東線新秀姑巒溪橋受損嚴重，目標明年1月18日恢復通車，修復經費約2.6億元。（資料照，台鐵局提供）

    2022/10/06 08:49

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今日邀集交通部、行政院公共工程委員會、內政部、教育部、經濟部等單位，針對今年9月18日台東地震的震災災損情況、重建規劃、補助方式及觀光產業振興進行專題報告。交通部指出，台鐵花東線玉里－富里間目前仍處中斷情況，主因新秀姑巒溪橋、樂樂溪橋尚未修復完畢，目前規劃分二階段通車，第一階段工期約110天，朝向明年春節前1月18日以慢速通行恢復通車為目標。

    受到地震影響，軌道總計有12處挫屈、2處方向不整；橋梁有新萬里溪橋、樂樂溪橋（含客城1號橋）及新秀姑巒溪橋勝損；車站有東里站第1月台及第2月台雨棚倒塌、月台面破損；營運車輛當時有第420次柴聯車傾斜出軌；電力、號誌及電訊設施設備多處受損等。交通部表示，軌道已於9月22日前陸續修復完成；新萬里溪橋於9月30日搶通；東里站及路段間電力、號誌、電訊設備也已陸續完成修復中；營運車輛於9月22日拖回台東機務段。

    玉里－富里間新秀姑巒溪橋，經委託專業工程顧問公司技師數度現場勘察，評估橋梁主結構應未受破壞，但因大梁重達800噸至1400噸，且左右偏移不一，最大移位量超過1公尺，部份橋跨又位於河道內，搶修工作具有相當難度，目前已擬定二階段修復計畫。

    第一階段修復計畫將先恢復新秀姑巒溪橋行車功能，台鐵局表示，將辦理跨大梁頂昇橫移復位及支承，重新裝設止震裝置與電力桿基座等維修工作，搶修完成後可先以時速60公里慢行通車，並裝設監測儀器持續監測，以確保行車安全。第二階段則依據最新「鐵路橋梁耐震設計規範」，進行安全評估與補強，使橋梁符合要求，完成後即可恢復正常速度行車。交通部指出，相關復建經費總計約2.6億元。在路線全線通車以前，台鐵於9月30日至明年1月17日，玉里－富里區間會提供公路接駁服務。

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